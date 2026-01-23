「SJ」高雄巨蛋嗨喊：我們回家了 始源自責感冒！圭賢補刀勸粉母湯喔

SJ今晚在高雄巨蛋開唱。讀者提供



韓國天團「Super Junior」（SJ）睽違2年重返港都，今晚（1╱23）3度在高雄巨蛋開唱，近萬名E.L.F（粉絲名稱）對著他們大喊「歡迎回家」，成員們也在台上回應：「我們回家了！」

演唱會以〈Twins〉、〈U〉、〈It's you〉揭開序幕，神童嘴甜喊「我愛你們」，厲旭看到粉絲這麼有精神，還問「有信心嗎」？東海則大拋飛吻讓全場尖叫；藝聲表示：「看到大家這樣我就沒遺憾了。」而始源則為自己的感冒致歉，自責應該要管理好身體，沒想到圭賢竟在旁邊補刀：「對對。」逗樂粉絲。

圭賢除秀台語「哇洗圭賢」，還提醒：「今天是第1天，你們不能累！母湯喔！」相隔多年重返高雄的希澈大喊「我愛鼎王」，銀赫則唱起他的solo歌曲「自體發光寶石美男李赫宰（Say My Name）」，現場也隨即喊起應援；輪到利特時，照慣例先拉長音呼喊：「高雄～我以為台北對我們狂熱，原來高雄也這麼狂熱！聽說從從上周開始不得了，信號燈過馬路就是SUJU的歌詞、地鐵也是SUJU，全部都是SUJU！我回來了！！！」

SJ對台灣粉絲的應援相當期待。讀者提供

原來高雄市政府為迎接SJ，在高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等4大地標推出「20周年SUPER LIGHT燈光裝置」，點亮象徵SJ寶藍色燈光，高雄巨蛋站還有成員個人月台以及限定專屬列車，讓E.L.F在演唱會前都能沉浸其中。

而每次台灣粉絲的應援都讓SJ相當期待，這次他們準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅，利特看到後真心告白：「大家停不下來的喜歡讓SJ可以走到現在，因為大家給我們的愛意我讓我們想要回報，所以送給大家這首歌〈至少還有你〉。」為首日劃下完美句點，「Super Show 10」明後天還有2場演出。

