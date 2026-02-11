SJ「20週年特展」 沉浸式任務體驗、偶像拍貼機

Super Junior來台舉辦紀念展覽。（圖／東森新聞）





南韓人氣男團Super Junior，在台舉辦成團20周年特展，現場有各式亮點，包括偶像拍貼機、沉浸式任務體驗，讓粉絲們嗨翻。

南韓男團Super Junior〈Sorry, Sorry〉：「Sorry Sorry Sorry Sorry，내가내가내가먼저，是我是我是我首先，네게네게네게빠져，被你被你被你吸引。」

16年前發行的Sorry, Sorry，由南韓男團Super Junior推出的這首神曲你還記得嗎？這首歌可是陪伴不少人長大。

廣告 廣告

成團20年的他們，也來台舉辦紀念展覽，入口現場一眼就看到明顯招牌，入口處不只有一大塊區域，一一放滿各式專輯，一旁也有能跟偶像合照的拍貼機，桌上也擺滿9位成員個人小卡，粉絲們全嗨翻，現場還有全方位的沉浸式體驗，有各種特殊任務體驗區，讓粉絲身歷其境打卡熱點，還有20年歷程回顧區，一次展出珍貴影像，專輯設計跟經典舞台造型。

展場特別規劃了成員語音導覽，由成員們親自錄製回顧心聲，逛展同時彷彿偶像就陪在一旁，還能在留言牆寫下，自己與Super Junior的專屬故事，展覽多項亮點，讓粉絲們超過癮。



【更多東森娛樂報導】

●SJ成都市傳說！「始源柱」能發財 粉絲實測效果太扯

●遭爆「闖SJ貴賓室追星」被開除！寶兒親上火線反擊了

●元旦才曝輕生...「珉娥再曬燒傷照」 恐毀容崩潰

