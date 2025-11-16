SJ 20週年藍海淹沒大巨蛋 為台粉驚喜獻唱〈至少還有你〉

SUPER JUNIOR慶祝出道20週年，終於帶著巡演《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>》來台，於11月14日至16日連續三天在臺北大巨蛋開唱，門票全部完售，單場吸引近3萬名粉絲，三天總計9萬人到場，創下韓國男團首次登上大巨蛋以及海外歌手入場人數最高的紀錄。而在第一天的演唱會中，他們也送給台灣粉絲驚喜禮物，演唱中文經典歌曲〈至少還有你〉。

SUPER JUNIOR於14日在臺北大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

演唱會首日於14日晚間8點正式開演，隨著紅色光束劃破天際，9位成員從主舞台緩緩現身，以出道曲〈Twins (Knock Out)〉震撼開場，帶領3萬名E.L.F.粉絲重返2005年的初心時光。接著〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等舞曲連發，現場氣氛瞬間飆至高點。當〈SUPERMAN〉響起，大巨蛋化為紅色海洋，成員站上旋轉舞台與粉絲360度互動，而〈Super Girl〉一出，全場情緒徹底引爆，藍海應援與整齊口號響徹場館。

SJ 9人到齊，與粉絲共慶歷史性時刻。（圖／讀者提供）

首次站上大巨蛋，SUPER JUNIOR興奮之情溢於言表。唱完〈Super Girl〉後，成員輪流用中文自我介紹，流利又逗趣的問候引發粉絲尖叫連連。下半場演出中，9人換上動物睡衣，帶來超萌版本的〈迷（Me）〉、〈Rokkuko〉，台上台下宛如派對般熱鬧。而在〈Miracle〉過後，成員童心未泯的模樣更是讓粉絲笑聲不斷。

SJ成員的中文問讓現場笑聲不斷。（圖／讀者提供）

粉絲也為這場20週年演出精心準備應援三部曲。成員談話環節結束後，3萬人齊喊「歡迎回家」，接著在〈Our Love〉時亮起燈光排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」，美麗畫面讓大巨蛋如夢似幻。最後，手燈應援中粉絲大喊「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你」，感動氣氛瀰漫全場。

成員們為了台灣粉絲，驚喜獻唱〈至少還有你〉。（圖／讀者提供）

為了拉近與粉絲的距離，SUPER JUNIOR成員分兩隊乘坐花車繞場，邊唱〈No Other〉邊與粉絲互動，厲旭、利特、藝聲、東海一車，銀赫、神童、圭賢、始源、希澈一車，比心、揮手、深情凝視各種福利不斷，藍海隨著花車移動而沸騰，現場氣氛推向最高潮。粉絲尖叫聲不絕於耳，沉浸在這場20週年的感動之中。

演唱會長達3小時以上，SUPER JUNIOR在演唱〈Don't Don〉後，聽到粉絲安可聲再次登台，帶來〈Marry U〉、〈Full Of Happiness〉，並感性感謝粉絲陪伴走過20年，相約下一個20年繼續同行，圓滿結束當晚演出。

此外，演唱會開演前，主辦單位以場外快閃打卡區為活動預熱，圓形廣場、柱子及出入口皆設有精美背景供粉絲合影。後台更準備台灣美食清單，包括雙月、鼎王、東京油組總本店、六米滷味，以及甜滿牛軋餅、蘋果西打，還有印有成員名字的造型馬卡龍，讓成員與團隊大飽口福。

9位成員穿上動物睡衣，萌力爆棚。（圖／讀者提供）

為慶祝20週年，主辦單位砸資200萬製作反射濾鏡小卡，3萬名入場粉絲皆獲一張特殊材質卡片，透過透明區域可見大巨蛋天花板充滿藍色氣球，實現成員利特曾說的「當寶藍氣球塞滿天空」。此外，還有印有出道日期的紀念票卡，成為粉絲珍貴收藏，為這場巡演增添儀式感。

