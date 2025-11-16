SJ 9 萬人大巨蛋開唱！魅力大到蛇、鼠也現身同樂

SUPER JUNIOR全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR lt;SUPER SHOW 10＞」本周連續3天登上台北大巨蛋，吸引約9萬名粉絲到場，豈料有粉絲在停車場驚見蛇出沒，看台區甚至還出現老鼠。（讀者提供）

SUPER JUNIOR全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR lt;SUPER SHOW 10＞」本周連續3天登上台北大巨蛋，吸引約9萬名粉絲到場，豈料有粉絲在停車場驚見蛇出沒，看台區甚至還出現老鼠，直言大巨蛋變動物園了。台北市體育局表示，已要求大巨蛋管理單位遠雄加強環境清潔和周邊巡查。

民眾在社群媒體Threads發文指出，看完演唱會後在停車場看到蛇，最後只好用毛巾趕走蛇，此外還有民眾看到看台區有老鼠。網友看到，「他是來宣傳動物方程式2嗎？」、「大巨蛋不只有老鼠現在連蛇都有」、「SJ 太有魅力，蛇跟老鼠都捧場了」、「大巨蛋動物園...」。

台北市體育局表示，已要求大巨蛋管理單位遠雄加強環境清潔和周邊巡查。遠雄則回應，活動前都會安排人員巡查場地與清潔，接獲通報後已加強巡檢。

