SJ 9 萬人大巨蛋開唱！魅力大到蛇、鼠也現身同樂
SUPER JUNIOR全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR lt;SUPER SHOW 10＞」本周連續3天登上台北大巨蛋，吸引約9萬名粉絲到場，豈料有粉絲在停車場驚見蛇出沒，看台區甚至還出現老鼠，直言大巨蛋變動物園了。台北市體育局表示，已要求大巨蛋管理單位遠雄加強環境清潔和周邊巡查。
民眾在社群媒體Threads發文指出，看完演唱會後在停車場看到蛇，最後只好用毛巾趕走蛇，此外還有民眾看到看台區有老鼠。網友看到，「他是來宣傳動物方程式2嗎？」、「大巨蛋不只有老鼠現在連蛇都有」、「SJ 太有魅力，蛇跟老鼠都捧場了」、「大巨蛋動物園...」。
台北市體育局表示，已要求大巨蛋管理單位遠雄加強環境清潔和周邊巡查。遠雄則回應，活動前都會安排人員巡查場地與清潔，接獲通報後已加強巡檢。
Super Junior台北大巨蛋開唱（2） (圖)
韓團Super Junior（圖）15日晚間在台北大巨蛋舉辦第2場SUPER SHOW 10演唱會，選唱中文歌「至少還有你」送給台灣粉絲。中央社 ・ 23 小時前
SJ希澈脫利特衣服送福利
韓流天團Super Junior（SJ）14日起連續3天在台北大巨蛋舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，包括希澈在內共9名成員全員到齊，迎接出道20周年。昨晚第二場，當他們演唱台灣場限定曲〈至少還有你〉時，全場3萬名粉絲大合唱，加上美麗的手機燈海，成員東海忍不住拭淚，甚至哽咽到一度唱不下去，直呼：「我其實很少在台上落淚，真的因為大家的熱情太感動了。」中時新聞網 ・ 18 小時前
SJ始源親回政治爭議！「再信我一次」利特「發願折壽」：給E.L.F.能量
利特日前成為首個獲得金鐘獎殊榮的韓國藝人，他也在舞台上大力感謝：「我們的職業是受到大家選擇的，我們會繼續成為大家選擇的人」並直喊：「就算我的壽命減少一天，也請老天爺給我能量盡情發揮，大家會跟我們一起寫下新的歷史。」希澈也喊話50年後再戰大巨蛋：「50年後就算變白髮也要在這裡演出，大家一起跟老公、小孩、孫子一起來吧，50年後在這裡見。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
E.L.F.看演唱會先集訓？東海點名「小隊長」 獻唱大巨蛋限定歌單
E.L.F.看演唱會先集訓？東海點名「小隊長」 獻唱大巨蛋限定歌單EBC東森娛樂 ・ 2 天前
「SJ」利特大巨蛋嗨喊要瘋掉 東海見一幕哭了
韓國天團「Super Junior」（SJ）今晚（11╱15）續攤台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會，9人依舊以出道曲〈Twins（Knock Out）〉揭開序幕，利特自爆昨演出後，工作人員要他冷靜「千萬不要太興奮」，但他說：「我看到這麼美麗的風景，叫我怎麼能不興奮？」還嗨喊：「我準備要瘋掉！成員們準備好也來瘋狂了嗎？」唱到林藝蓮〈至少還有你〉時，東海看著全場跟著大合唱也感動拭淚。太報 ・ 1 天前
SJ登大巨蛋慶20週年 E.L.F.超強應援感動全場
超人氣韓團Super Junior在台北大巨蛋連唱3天，9位團員賣力演出回饋粉絲，台灣一路相伴的粉絲E.L.F.們的應援，再度給他們驚喜，台下的彩虹應援讓成員們不斷Cue鏡頭拍台下全景，唱「至少還有你...華視 ・ 3 小時前
影／SJ二十週年登大巨蛋東海發抖快哭出來 圭賢台上喊「我ㄔ你」全場超困惑XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨出道20年的韓團SuperJunior昨（14）日在台灣開唱，不只成為韓國首組登上台北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手3場入場人數最...FTNN新聞網 ・ 1 天前
SJ攻蛋DAY2！全場大合唱「至少還有你」粉絲哭翻
SJ攻蛋DAY2！全場大合唱「至少還有你」粉絲哭翻EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
韓團SJ台北大巨蛋末場 北捷視人潮加發列車
（中央社記者楊淑閔台北16日電）韓國人氣男團Super Junior近日在台北大巨蛋舉辦20週年巡迴演唱會，今天是最後一場，台北捷運公司表示，傍晚5時即開唱，預計常態班次行駛，並會視人潮狀況機動加發列車。中央社 ・ 10 小時前
