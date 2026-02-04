SK海力士獲利超越三星！HBM讓公司發出「史上最高」獎金，年前超大紅包比年薪還多

南韓半導體大廠SK海力士（SK hynix）即將在農曆年前，向員工發出高額獎金，根據產業消息人士透露，隨著該公司取消分紅上限，並將今年的利潤分紅（PS）發放比例，設定在2964%後，預計會在本週發放公司「史上最高額」的績效獎金。

《中央日報》報導指出，在新的發放標準下，如以SK海力士旗下、年薪為1億韓元（約新台幣216.8萬元）的中層員工為例，他將能獲得1億4820萬韓元（約新台幣321.3萬元）的績效獎金。不過，按照公司制度規定，獎金80%會在5日發放，其餘20%則分兩年遞延支付，每年支付10%，藉此確保人才續留效力。

利潤分紅制度，是SK海力士的年度績效獎金，依據公司年度經營成果，以公司營業利益10%作為資金池，每年一次按員工年薪比例發放。

不過，隨著2025年下半，SK海力士內部進行一次嚴謹的勞資協商後，分紅制度也做出不小調整，在新制度下，過去最高1000%的發放上限被取消，公司也將完整取出前一年營業利益10%，作為資金儲備。根據勞資協議規定，SK海力士至少在未來10年內都不會再有改變。

年度營業利益成長一倍

SK海力士2025年營業利益，達到47.2兆韓元（約新台幣1.02兆元），比前一年成長超過一倍。這不僅創下公司史上的獲利巔峰，更具里程碑意義的是，海力士在年度數據上，首度超越對手三星電子（Samsung Electronics），正式奪下韓國晶片利潤王寶座。

公司表示，高頻寬記憶體（HBM）營收較前一年翻倍成長，成為推動業績的核心引擎。隨著全球AI競賽，從大型模型訓練轉向推理應用，海力士預計HBM的供不應求狀況，將持續至2026年底。

有趣的是，當提到分紅制度，韓國媒體還特別強調，這份薪酬水準已可與全球主要半導體企業相提並論。而他們所舉的案例，就是大家熟悉的台積電（TSMC），因為他們也同樣將年度營業利益10%，用於發放員工績效獎金。

SK海力士一名主管私下受訪時透露，隨著AI半導體競爭日益激烈，公司擴大資本投資，以及對關鍵人才的招募與留任，已成為企業核心競爭力要素。

「公司這套能對頂尖人才，提供差異化回饋的薪酬制度，預期將有助於防止半導體專業人才外流，並吸引更多全球人才加入，使我們得以維持長期競爭優勢。」

