SK海力士HBM4漲價逾50％ 輝達為新一代AI晶片只能苦吞

初次上稿11-05 22:09 更新時間11-06 07：11

〔編譯魏國金／台北報導〕韓媒《BusinessKorea》5日報導，SK海力士已與輝達談判達成其第6代高寬頻記憶體(HBM4)漲價逾50％的共識，此發展更加鞏固SK海力士在HBM市場的龍頭地位。

報導說，今年3月SK海力士向輝達提供全球第一個HBM4 12疊層樣品，在獲得正面評估後，SK海力士6月交付首批產品，與此同時，該公司也與輝達就供應其下一代人工智慧(AI)晶片Rubin的HBM4展開價格談判，Rubin預定明年下半年推出。

廣告 廣告

據悉，談判過程並不順利。HBM4具有2048個資料傳輸管道，兩倍於HBM3E的1024個。再者，HBM4在連結圖形處理器(GPU)與HBM的基礎裸晶中，含有運算效能與能源管理的「邏輯處理」功能。從HBM4開始，SK海力士將基礎裸晶的生產外包給台積電。

考量到技術推進的成本，SK海力士向輝達報價HBM4為550美元左右，較上一代產品HBM3E足足漲價逾50％。輝達對如此的漲幅抱持審慎，並寄望三星與美光也能大量供應HBM4。

然而輝達最終同意SK海力士提出的報價，每顆HBM4的供貨價格為560美元之譜，致使該公司維持其在HBM4市場的主導地位。SK海力士一名主管說，「最終的供貨價格與協商細節未能確證，但考量到製程進展與原料成本，HBM存在大幅漲價的因素」。

業界人士認為，SK海力士的HBM4利潤約為60％。市場預期，明年SK海力士的HBM銷售額約達40兆至42兆韓元。隨著SK海力士的供貨在明年下半年將從目前的主力產品HBM3E過度到HBM4，其整體HBM業績將較今年成長40％至50％。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京耍心機！輝達挨悶棍 超微晶片「出人意料」獲中出口許可

美股收盤》泡沫化疑慮消退！道瓊反彈225點、台積電ADR續跌

輝達如何鞏固AI領域統治地位？外媒喊「台積電」是關鍵 理由全說了

飛機上「絕對避免」吃的7種食物 專家勸不要鐵齒

