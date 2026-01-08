SKE48震撼彈！20歲中坂美祐驚爆停工 官方認「與經紀人不當交流」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本女團SKE48驚爆人事震撼彈！年僅20歲的成員中坂美祐即日起暫停演藝活動，官方昨(8日)發出聲明直指她與經紀人之間出現「可能被視為不當的交流及行為」，經調查確認後認定違反規範，消息震驚海內外粉絲。

SKE48官方說明，涉事經紀人對中坂美祐有「超出業務範疇的聯繫」，公司完成雙方訪談後，判定相關行為已損害粉絲與相關人士的信任，情節嚴重，已對該名經紀人進行懲戒處分；至於中坂美祐本人，則在與公司協商後自8日起暫停所有演藝工作。公司同時致歉，坦承內部管理出現漏洞，將全面檢討管理體制，強化通報、聯繫與諮詢機制，重建「讓成員能安心活動的環境」。

廣告 廣告

停工消息曝光後，中坂美祐原定的行程也全面調整，確定退出預計於2月演出的熱門舞台劇《神推偶像登上武道館我就死而無憾》，角色改由鈴木愛菜接替；此外，原定12日出席的「武士道新春大發表會2026」也同步換人，後續活動安排則待官方另行公布。

【看原文連結】

更多自由時報報導

妳是我的眼！蕭煌奇神秘老婆被野生捕獲 原來是短髮正妹

蔡依林大動作反擊抹黑！挨告對象竟是《星光》女歌手

恭喜！49歲蕭煌奇拋出震撼彈 閃電宣布結婚

震撼彈！蕭煌奇首度認愛就結婚 是否當爸回應了

