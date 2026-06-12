Skill怎麼寫才內行？Anthropic揭9大實戰用法，如何讓AI少走彎路不踩雷？

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Anthropic 自家團隊用 Claude Code 的 Skills 用到什麼程度？官方部落格給了一個數字：截至 2026 年 6 月 初，Anthropic 內部有「數百個」skill 在活躍使用。

這篇文章由 Anthropic 技術成員、參與 Claude Code 的 Thariq Shihipar 撰寫，他把團隊一路踩過的坑，整理成一份「skill 怎麼做才有效」的實戰心得。

多數人對 skill 的第一印象是：「不就是一個 markdown 檔，把指令寫進去就好？」但這篇文章最想破除的，正是這個誤解。同樣是做一個 skill，把它當成一個檔案、跟把它當成一個「可以放腳本、資料、範本的資料夾」，最後好不好用差很多。

為什麼資料夾比單一檔案好用？

skill 可以理解成一種「脈絡工程」（context engineering）：在對的時機，把對的資訊餵給 AI。

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如果把所有東西塞進一個檔案，等於每次都把整本說明書攤在 Claude 面前。因此，改成資料夾結構、搭配「漸進揭露」（progressive disclosure，需要時才讀對應檔案），Claude 才不會被無關內容干擾。

Anthropic 官方文件也建議把詳細 API 文件、範例、腳本等 supporting files 放在 skill 資料夾裡，並由 SKILL.md 說明何時讀取。

第一步：先用「9 大分類」找出你該做哪種 skill

Anthropic 盤點內部 skill 後，發現它們大致聚成 9 種類型。官方也提醒，這不是 definitive list（完整定義全集），但可以當成一張地圖，幫你看出自己還缺哪種 skill。

重點是，最好的 skill 通常只做一類；想做太多事的會橫跨多類，反而把 agent 搞混：

函式庫與 API 參考：教 Claude 正確使用某個函式庫、CLI 或 SDK，附上常踩的雷。 產品驗證：描述怎麼測試、驗證程式碼有沒有真的動。Anthropic 說這類對產出品質「可量測的影響最大」，值得花一週做到極好。 資料抓取與分析：接上你的資料與監控系統，內含抓資料的腳本、儀表板代號。 業務流程與團隊自動化：把重複工作流（如每日 standup、開票）收成一個指令。 程式碼鷹架與範本：自動生出新服務、新模組的樣板。 程式碼品質與審查：強制團隊的程式風格、協助 code review。 CI/CD 與部署：顧 PR、跑測試、漸進部署、出問題自動回滾。 Runbooks（故障排除手冊）：接到一個症狀，走完多工具調查，產出結構化報告。 基礎設施操作：執行例行維運，對破壞性動作加上護欄。

第二步：把最高價值的「Gotchas（陷阱）」區塊寫好

原文有一句重話：任何 skill 裡訊號最高的內容，就是 Gotchas 區塊。它指的是 Claude 使用這個 skill 時最常踩的失敗點，要隨時間累積、持續補充。這些往往是「文件不會寫、但你被坑過才知道」的細節。

用一個非工程師也懂的場景來想：假設你做一個幫忙整理員工請假的 skill，下面這幾種「踩過才知道」的眉角，就值得寫進 Gotchas：

範例一：「同一張假單可能改過好幾次，要抓『最後核准』那一版，不是最早送出的那張。」

範例二：「業務部口中的『出差』，在人資系統裡叫『公假』，其實是同一件事，只是部門叫法不同。」

範例三：「系統顯示『已送出』不代表假請成功了，還要看主管那關有沒有按下核准。」

其實原文舉的是工程場景（資料表要認「版本最高」那列、而非時間最新的；同一個值在不同系統有不同名稱；測試環境就算沒真的成功也會回報成功）。

但道理都一樣：要把這種「平常沒人會特別告訴你、出過包才學到」的細節寫下來，skill 才會越用越準。

第三步：描述（description）要寫給模型看，不是寫給人看

這是最容易被忽略、卻最關鍵的一點。Claude Code 啟動 session 時，會建立一份可用 skill 與 description 的清單，用它判斷「使用者這個請求，有沒有對應的 skill 可以用」。

所以 description 欄位不是給人看的摘要，而是「什麼情況下該觸發我」的說明。實務上，把觸發詞（例如 babysit ）直接寫進描述，命中率會更高。

第四步：給 Claude 腳本與檔案，讓它「組合」而不是「重造」

把可重複的動作寫成腳本交給 Claude，它就能把每一回合花在「決定下一步做什麼」，而不是重打一次樣板。進階一點還能用「隨選 hooks」（on-demand hooks），只在這個 skill 被呼叫時才生效，例如官方文中提到的 /careful （動正式環境時才開，自動擋掉 rm -rf 、 DROP TABLE 、force-push 等危險指令）、 /freeze （debug 時只准改特定資料夾，避免手滑「修好」無關的程式碼）。

把上面幾個原則合起來，一個五臟俱全的 SKILL.md 大概長這樣，你可以複製後改成自己的版本：

---name: weekly-reportdescription: 彙整這週完成的工作，產生給主管看的週報。當使用者說「跑週報」「整理這週進度」時觸發。---# 週報產生器## 怎麼做1. 讀 `config.json` 取得週報要寄給誰、用什麼格式；若還沒設定，先問使用者。2. 彙整這週完成的事項，只列「跟上週相比的新進度」，不要把舊的重講一遍。3. 把這次的週報存進 `reports.log`（只新增、不覆蓋），下次執行時讀自己的歷史，自動判斷哪些是新的。## Gotchas（踩過的坑）- 「標記完成」不等於真的結案，有些項目會被退回重做，狀態要看最新的那一版。- 同一件事這週可能改過好幾次，只取最後定案的版本，別把過程中的草稿都列進去。## 參考- 欄位與格式範本見 `references/format.md`（需要時再讀，不必一開始全載入）。

動手前要知道的兩個前提

第一，skill 不是免費的。官方文件說明，一般 session 中，skill 的 description 會進入 context，完整 SKILL.md 則是在使用者或 Claude 呼叫後才載入；因此每多一個放進專案的 skill，都會增加一點模型需要掃描的脈絡。

團隊規模一大，Anthropic 建議的做法是改用 plugin marketplace，讓成員自己挑要裝哪些，而不是全部塞進每個專案。

第二，別想一次寫到完美。Anthropic 強調，他們最好用的 skill 多半是從「寥寥幾行字加一個 gotcha」起步，再因為大家持續在 Claude 撞到新狀況時補上去，才慢慢變強。

所以結論很簡單，skill 的價值不在你寫了多少，而在你有沒有告訴 Claude「它原本不知道、或老是做錯的那件事」。先做一個小的，撞到坑就補一條 gotcha，這比一開始追求完整更有效。

資料來源：Anthropic《Lessons from building Claude Code: How we use skills》(Thariq Shihipar)、Claude Code Docs：Skills、Claude Code Docs：Plugins

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

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