SKM MEN’S改寫男性時尚市場

新光三越營業本部本部長歐陽慧（右）攜手新光三越商品部男性商品經理東俊秀，打造出百貨空前的男性時尚專屬場域。（吳松翰攝）

SKM MEN’S打造與伊勢丹MEN’S同步連線的快閃空間，每月更換主題企劃。（吳松翰攝）

百貨圈都在看，這場首見的通路豪賭能否成功？台灣的「新光三越」不照既定邏輯走，與同樣敢衝的日本「新宿伊勢丹ISETAN MEN'S」攜手，在寸土寸金的信義新天地A9館三樓，打造出全新SKM MEN'S，除了是大膽的國際通路大混血外，也挑戰台灣男性消費被視為「保守」的既定印象，而開幕2個月來來客成長與年輕化，讓這場豪賭有了初步成果。

氣候炎熱、消費不穩定，都讓男裝相形弱勢。新光三越營業本部本部長歐陽慧坦言，男裝一直是台灣百貨的缺口，「全台新光三越會員，男性只有15%。」這不是男性不消費，而是百貨過去並未真正為男性打造屬於他們的空間。疫情前，新光三越就已啟動對男性市場的研究，著手規劃與ISETAN MEN’S合作，重新思考：台灣男生的時尚，下一步該怎麼走？

一件外套 就能被視為風格

從伊勢丹體系到參與新光三越SKM MEN’S籌備，來台超過兩年的東俊秀，現任新光三越商品部男性商品經理，也分享台日百貨合作研究過程，日本男裝偏好多層次疊穿，但觀察出因為台灣氣候較為炎熱，「台灣男生T恤外搭襯衫，其實就很百搭。」和「在台灣一件外套、一個包，就能被視為風格。」這些觀察成為台灣男士穿搭邏輯，也成為SKM MEN’S選品的重要方向，以輕薄外套、飛行夾克或一件亮眼單品等，能完成台灣男子整體造型的單品為主力。

歐陽慧也透露，雙方以「開創新業界標準」與「策展概念」來合作，SKM MEN’S的目標不僅限於遊逛，而是把逛街壓力降低、動線重新設計；品牌不再LOGO競逐，而是以風格對話；每兩周一次的快閃、台灣設計師品牌被放在前線，還有結合男性香氛、穿搭的主題活動，這些都不是傳統百貨會做的事。

東俊秀常到SKM MEN’S樓面觀察，平日白天，是穿著穩定、生活節奏從容的客人；傍晚後，下班的年輕族群、情侶開始出現，這也是為什麼SKM MEN’S不急著用單一風格定義男性，而是讓多元並存。目前銷售表現最好的品項是薄外套、T恤、飛行夾克，隨著天氣轉涼，才慢慢把層次加上去，這是一個「跟著生活節奏走」的樓層。

裝潢可以模仿 但服務學不來

而開幕兩個多月來，SKM MEN’S樓層來客成長達60%，核心客群落在30至40多歲，正好對應懂生活、有品味的現代新男性，而打破框架，更為新光三越帶來7成以上的新客，不少還是女性顧客。回望這次轉變，歐陽慧認為，最困難的從來不是裝潢，而是「重新歸零」的心理門檻，裝潢可以被學，但商品與服務之間的邏輯，學不來。就像2016年新光三越信義A11打破百貨一樓是化妝品的慣例，引進特斯拉台灣首店，並以年輕潮流族群為核心進行全面改裝。SKM MEN’S延續的是同一種精神：「敢不敢反轉不同的路？」