SKM Park雪境童話村、新光三越日本展登場

▲「雪境童話村」金光聖誕樹、雪花音樂秀與冰屋村落等聖誕造景超吸睛，吸引眾多遊客到場朝聖、拍照打卡。（圖／SKM Park Outlets 高雄草衙提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接年末狂歡、消費季節。SKM Park Outlets 高雄草衙今年以「雪境童話村」浪漫揭幕，再度掀起南台灣聖誕下雪熱潮，吸引眾多遊客到場朝聖、拍照打卡。除了金光聖誕樹、雪花音樂秀與冰屋村落等聖誕造景超吸睛外，館內多家國際品牌也趁勢推出強勢優惠。新光三越高雄左營店則推出「日本商品展」，今年於展場打造夢幻甜點王國，集結日本經典甜點品牌，此外，更首度推出南部獨家動漫IP快閃店，多款台灣限定週邊限量開賣。

▲添好運12月祭出「聖誕愛我好運餐」四人套餐。（圖／SKM Park Outlets 高雄草衙提供）

SKM Park Outlets 高雄草衙除了聖誕造景吸睛外，為了迎接黑色星期五購物季，館內眾多國際品牌與主題餐廳同步推出多重優惠，包含COACH、MICHAEL KORS、kate spade、涮乃葉、默爾pasta pizza、添好運等。伴隨冬季氣息逐漸濃厚，針對新光三越會員推出限定冬日贈禮活動，以深受大小朋友喜愛的史努比系列限定品，為冬日增添溫暖，規劃「生活治癒所卡友禮」與「野趣俱樂部集點送」多項必備好物。

▲新光三越高雄左營店日本商品展即日起至12/7登場。（圖／新光三越高雄左營店提供）

新光三越高雄左營店第十五回日本商品展即日起至12/7登場。集結日本經典甜點品牌，不用飛日本也能享用職人的手藝與在地風味，包含日本第一家蘋果糖專門店《POMME d'AMOUR TOKYO》、北海道人氣甜點《CHEESS WONDER》等，現場也特別販售「WONDER SAND」夾心餅乾，起司的濃郁及餅乾的酥脆一次滿足，送禮自用都適合。為了讓顧客品嘗來自日本的經典好滋味，透過「現場實演」帶來道地的日式口味及日本經典美食，像是「浪花点心堂」特製日式炒麵、「東京厚燒玉子」推出各式口味厚燒玉子燒。

東寶官方發行《排球少年！！》周邊商品快閃店首次進駐高雄，於新光三越高雄左營店日本商品展現場販售多樣原創設計和台灣首次登場的限定商品。日本人氣文具大廠SHOWA NOTE旗下POMMOP品牌推出「排球少年！！ Fortune slip幸運籤」首次在台灣日本商品展亮相，活動期間(11/25-12/7)每週五六日限定，有機會入手幸運籤紙及角色透卡，籤紙上有出現兌換券的話即為中獎，中獎者再贈送1只隨機特製BIG炫彩壓克力吊飾。

