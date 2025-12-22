Skoda Taiwan 魏廣劭將接任總裁

▲自2026年1月1日起由魏廣劭先生接任 Skoda Taiwan 總裁一職

【記者 劉嘉菲／台北 報導】台灣福斯股份有限公司日前宣布Skoda Taiwan管理團隊的重要人事異動！現任總裁李御林先生將於2025年12月31日正式卸下職務，完成帶領Skoda Taiwan團隊的精彩旅程；自2026年1月1日起由魏廣劭先生接任總裁一職，開啟Skoda在台的新篇章。

李御林於2009年加入Audi Taiwan擔任銷售處長；2015年台灣福斯(股)成立之際接任Skoda Taiwan總裁，在他的帶領下，持續創造銷售佳績，於2023年突破年銷量一萬台的里程碑，並在過去連續四年穩居台灣歐洲進口品牌前五名地位，以他30年的汽車產業豐富資歷，任期內不僅領導品牌在台灣市場持續成長，其深耕在地的經營策略更對品牌發展帶來深遠影響。

廣告 廣告

▲多年來，李御林先生堅信以全台灣人組成的團隊能有效地將消費者洞察納入經營策略，打造出深植人心的品牌

而即將於2026年1月1日起上任的魏廣劭總裁，於2008年加入Audi Taiwan，並自2015年起擔任Skoda Taiwan銷售暨通路發展處長至今，不僅擁有豐富廣泛的品牌營運經驗，多年來與李御林先生密切合作，也是推升Skoda成長至今的重要推手，未來將在現有成功基礎之上，帶領Skoda品牌繼續往前邁進。

長期以來，李御林先生秉持「在地化」理念，成功塑造 Skoda Taiwan 深具台灣市場特色的品牌定位，他堅信以全台灣人組成的團隊能有效地將消費者洞察納入經營策略，打造出深植人心的品牌宣言－「聰明的就懂」、「你終究要開歐洲車的，那為何不一開始就開」，成功提升在台知名度；在任期間，Skoda Taiwan 更榮獲原廠所頒發之「全球最佳經銷商 (Global Best Importer)」、「最佳人本服務精神 (Best Human Touch)」、「最佳銷售成長(Best Sales Growth)」 等多項全球獎項，讓台灣在國際舞台發光，展現Skoda Taiwan的卓越表現。

▲現任Skoda Taiwan 總裁李御林先生帶領品牌11年，成功奠定品牌在台灣的獨特地位，將於年底卸下職務

「這些年來，能與Skoda Taiwan充滿熱情與才華的團隊並肩前行，我感到十分榮幸。」李御林說，也表示，他始終相信以人為本、信任且充分賦權團隊是感動本地消費者的真正關鍵，同時，也感謝德國福斯汽車集團、Skoda總公司和安薩瑞先生所領導的台灣福斯集團長期以來的支持與信任，讓他得以放心邁步，打造屬於台灣團隊的成就，他為團隊一起克服的挑戰與累積的成果深感自豪，期待未來，Skoda Taiwan能持續前進、再創高峰。

台灣福斯集團總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示，由衷感謝李御林先生11 年以來的卓越貢獻，他不僅為Skoda Taiwan 建立穩固的市場地位，更帶領品牌穩健成長並獲得國際肯定。

「我們致力培養並拔擢內部優秀人才，非常高興見到將由魏廣劭先生接任總裁職務。」台灣福斯集團總裁安薩瑞表示：「魏廣劭先生在汽車產業有非常完善的經歷，與值得信任的成功表現，相信魏廣劭先生將帶領 Skoda Taiwan團隊，繼續邁向新篇章。」(記者劉嘉菲翻攝)