SkyCloud騰雲運算登錄創櫃板 打造台灣自主網路資安防線

在全球網路攻擊事件頻傳、資安風險升高的背景下，台灣資安新創「騰雲運算（SkyCloud）」近日正式登錄創櫃板(7405)，成為國內少數以「自主研發網路資安技術」為核心的創新公司之一。騰雲運算表示，此次登錄創櫃板，不僅是公司發展的重要里程碑，也希望藉此提升品牌能見度，讓更多企業與政府單位認識「台灣自己做的資安解決方案」。

SkyCloud騰雲運算成立於 2018 年，團隊成員多來自電子五哥與資通訊產業，核心成員擁有超過 25 年產業經驗。執行長賴桂楓指出，團隊早年投入雲端與網路服務時，觀察到企業在追求便利與成本效益的同時，往往忽略資安風險，「當攻擊真正發生，代價往往遠高於事前防護的投入。」這樣的市場痛點，成為公司投入資安研發的重要起點。

創業初期，SkyCloud騰雲運算以貼牌代工模式切入市場，替製造業與海外客戶提供資安相關技術服務，累積穩定現金流，也逐步打磨技術實力。賴桂楓回憶，團隊人數從最初的 2 人、4 人，成長至如今約 50 人，代工時期營收表現亮眼，三年平均年成長率約 80%，對此賴桂楓也特別強調對前技術長Carl的感謝之情。然而，長期觀察台灣市場後，團隊意識到「台灣企業使用的多是昂貴的國外資安方案，卻缺乏本土可控的選擇」，因此於 2024 年正式推出自有品牌，轉型投入台灣市場。

目前，SkyCloud騰雲運算的核心產品包括網路加速平台「SkyEdge」、主打亞太市場的「Sky Anti-DDoS」防護服務，以及全球流量管理解決方案「SkyGTM」。其中，Sky Anti-DDoS 以因應「快打」與「慢打」兩類攻擊為特色，透過行為分析與權重演算法，精準辨識真人流量與殭屍網路攻擊，專為台灣與亞太地區高密度、高價值網路環境設計，相關技術目前也正申請專利中。

賴桂楓指出，台灣因地緣政治與高產值製造業聚集，長期成為網路攻擊的高風險目標，「一年可能面臨高達數百萬次攻擊」。SkyCloud騰雲運算在洛杉磯、日本、新加坡、香港與台灣等關鍵節點部署防禦網絡，形成橫跨環太平洋的防護陣線，目標是在攻擊流量尚未進入台灣前即完成阻擋，避免癱瘓金融、製造或醫療等網路關鍵基礎設施，也降低線上服務不可用等業務及形象受損風險。

在營運布局上，SkyCloud騰雲運算目前客戶涵蓋百貨零售、旅遊、醫療、製造、金融證券與政府機構等領域。賴桂楓指出，百貨與活動型客戶在行銷檔期常出現大量瞬間流量，需精準區分正常使用與惡意攻擊；醫療與金融產業則受法規要求，資安門檻逐年提高，但預算有限，關鍵不在於「不會被打」，而是在有限資源下，把攻擊成本拉高到對方不想碰你。

隨著自有品牌逐步站穩腳步，SkyCloud騰雲運算也調整市場策略，導入經銷代理制度，預計今年完成約 5 家代理商簽約，明年擴展至 25 家，加速市場滲透。未來五年，公司目標成為亞太地區市占率第一的 Anti-DDoS和CDN加速 品牌，並持續拓展東北亞與東南亞市場。

談及登錄創櫃板的原因，賴桂楓坦言，對軟體與資安新創而言，「品牌信任」往往比技術本身更具挑戰。創櫃板不僅有助於公司治理與資本結構，也能提升市場辨識度，為國際布局鋪路。他也期盼，台灣在推動製造業轉型之際，能同步培養「軟體與資安」作為第二成長曲線。

「資安即國安。」賴桂楓強調，現代戰爭與衝突中，網路攻擊往往是第一波衝擊，台灣需要更多本土資安能量，形成自己的防線。他也呼籲，政府與企業能給予台灣新創更多機會，讓技術留在台灣、價值回饋社會，並逐步走向國際市場。