SkyCloud騰雲運算(7405)登創櫃板 台灣自主資安防禦新能量

面對全球網路攻擊規模持續擴大，資訊安全防護已成企業運營的基礎架構。台灣資訊安全新創公司「騰雲運算SkyCloud」於 2025 年末正式登錄創櫃板（股票代號：7405；產業類別：數位雲端），象徵SkyCloud騰雲運算在技術成熟度、治理結構與長期發展藍圖上邁入新階段。

在高度依賴國外資安產品的台灣市場中，SkyCloud騰雲運算以「自主研發」為核心定位，聚焦於 CDN 加速與 DDoS 攻擊防禦領域，並以 ISO 認證為保障，為台灣在地企業與政府單位提供另一種更可控、可落地的本土資安新選擇。

廣告 廣告

從代工到資安品牌，奠定穩健成長基礎

SkyCloud騰雲運算成立於 2018 年，核心成員背景多數來自電子五哥與資通訊產業，累計超過 25 年的實務經驗。在創業初期，SkyCloud騰雲運算選擇以貼牌和技術代工模式切入市場，服務對象涵蓋製造業與海外市場客戶，在這段期間不僅建立穩健的現金流、客源與技術研發能力，同時也發現企業對資安的癥結點。

SkyCloud騰雲運算發現，多數企業在追求系統便利與營運效率時，往往會因資安預算不足或成本過高，而將其視為次要考量，只是「一旦遭遇攻擊，損失通常遠超過原先節省的成本。」也正因這樣的發現，促使公司轉向投入資安領域的起點。

隨著核心技術與市場經驗逐步成熟，公司在代工階段的營收連年成長，三年平均成長率約達80%，結合先前對市場的觀察，SkyCloud騰雲運算於 2024 年成立台灣品牌團隊，正式啟動自有品牌布局，團隊規模也從最初的 4-5 人逐步成長至近 50 人。為此，SkyCloud騰雲運算執行長Cliff 除了對團隊表示感謝之外，也特別強調對前技術長 Carl 的感謝之情。

SkyCloud騰雲運算從代工服務轉型為具備長期價值的資安平台型公司，為後續市場擴張與資本市場發展奠定基礎。

▲SkyCloud騰雲運算獨創三層清洗架構

台灣面對的網路攻擊與資安風險

台灣位處地緣政治風險地帶且製造業居世界領先地位，容易受到國際駭客發動分散式阻斷服務(DDoS)攻擊。

如 2024 年最著名的「親俄駭客NoName057」對台灣發起 DDoS攻擊事件，導致當時許多上市櫃公司、金融單位、政府機構等線上服務遭到癱瘓。隔年，台灣總統賴清德出席台灣資安大會致詞時表示，台灣身處第一島鏈關鍵防線，不僅面對中國軍事武力威脅，在網路世界裡也站在全球資安風險最前線。像是去年政府網際服務網，每天平均遭受侵擾達到240萬次，是前年的2倍。

面對台灣日益嚴峻的網路攻擊及資安風險，市場上已存在多元化的資安服務供應商。然而，台灣多數資安業者仍以防滲透、防入侵防護為主，對於大規模的網路攻擊（如DDoS）等攻擊型威脅的防務服務相對有限。

在這樣的背景下，台灣卻沒有具備核心技術的本土 DDoS 防禦廠商與完整解決方案，且現行市場多以代理或經銷國際品牌為主要模式，使企業在防禦選項上高度仰賴海外資安服務供應商。此外，國際資安方案普遍具較高價格門檻，導致部分企業在成本考量下，選擇降低防護層級，甚至放棄建置完整的 DDoS 防禦機制，進而形成台灣整體資安防護的潛在風險。

在此結構性缺口下，台灣不僅面臨日益升高的網路攻擊風險，同時也凸顯出本土資安防禦能力與產業自主性不足的長期問題。要如何在可負擔的成本條件下，建立具備核心技術、可實際落地的 DDoS 攻擊防禦機制，已成為台灣企業與關鍵基礎設施無法迴避的重要課題。

建立台灣原廠資安防禦品牌

在台灣獨特的資安風險環境下，SkyCloud騰雲運算執行長Cliff 認為台灣應該要有屬於自己的「防攻擊型」資安防禦品牌，而 SkyCloud騰雲運算提供的資安防禦服務也順應而生。

面對地緣政治升溫與海纜斷裂風險加劇，SkyCloud騰雲運算已於五大洲部署防禦節點，包含美國洛杉磯、日本、新加坡及台灣等地，能在攻擊流量進入前就完成清洗與阻斷，有效降低對台灣網路基礎建設的衝擊，避免線上服務遭到癱瘓或中斷。

此外，考量台灣企業長期因國際資安解決方案服務價格偏高，進而放棄防禦架構建置的問題，SkyCloud騰雲運算特地為台灣在地政府與企業規劃一套解決方案，以約國際品牌三分之一的價格，提供符合台灣企業規模與需求的防禦服務。

執行長Cliff 表示，這不僅是市場策略，更是一種「取之社會、用之社會」和「回饋台灣」的實踐與精神，讓更多企業能夠負擔得起資安防護，也促進台灣本土資安產業的長期發展。

以自主研發技術辨識並抵禦攻擊行為

目前，SkyCloud騰雲運算以自主研發技術，開發三項主要產品服務，包括網路與服務加速的CDN產品「SkyEdge」、抵禦分散式阻斷服務攻擊的「Sky Anti-DDoS」以及全球流量調度解決方案的Smart DNS產品「SkyGTM」。

在這裡，執行長Cliff 強調，DDoS 攻擊並非單一形式，其方式可分為「高速攻擊（快打）」與「低速慢打攻擊（慢打）」。相較於高頻率、易於辨識的傳統攻擊（快打），慢速攻擊（慢打）透過模擬真人行為，長時間消耗系統資源，辨識與防禦難度較高，像是 2024 年的親俄駭客DDoS攻擊事件所使用的就是「慢打」攻擊。

針對不同類型的攻擊，SkyCloud騰雲運算以「Sky Anti-DDoS」為主力，透過行為權重驗證與流量判斷演算法，精準區分正常使用者與惡意流量，突破僅以流量大小或頻率判斷的限制，使其在「慢打型攻擊防禦」上更加具備顯著技術優勢，相關技術也已進入專利申請階段。

在實際的應用上，SkyCloud騰雲運算的客戶遍及零售百貨、旅遊、醫療院所、製造業、金融證券與政府機構等領域，其中更包括對資安防禦高標準要求的相關單位。執行長Cliff 分析，不同產業面臨的資安挑戰並不相同，如百貨與活動型的線上服務，需在短時間內程是大量合法流量，考驗的是系統辨識的能力；醫療與金融機構，則必須在法規壓力與預算限制之間取得平衡。

「資安的目標不是零風險，而是讓攻擊變得不划算。」執行長Cliff 強調，企業真正需要的是在可控成本內，提高防護門檻，讓攻擊者選擇放棄，而非投入無限資源追求絕對防禦。

▲SkyCloud騰雲運算提供全方位網路攻擊防禦架構

創櫃板助力品牌信任 邁向國際舞台成長

隨著品牌逐漸被市場認可，SkyCloud騰雲運算也同步調整通路策略，導入經銷代理制度以加快市場覆蓋速度。公司中長期目標，是在五年內成為亞太地區具代表性的 Anti-DDoS 與 CDN 加速服務供應商，並進一步擴展至東北亞與東南亞市場。

談及登錄創櫃板的初衷，執行長Cliff 坦言，對軟體與資安公司來說，品牌建立與市場信任，往往比技術還要更加具有挑戰。透過創櫃板制度，不僅有助於公司治理與財務透明化，也能提升品牌公信力，也為未來國際市場拓展提供更穩健的基礎。

執行長Cliff 也呼籲「資安即國安」，在現代衝突中，網路攻擊通常會是最早出現的戰場，因此台灣在推動製造業升級的同時，不應忽略軟體與資安產業的戰略價值。他也期盼，未來台灣能投入更多資源支持本土資安創新，培養並凝聚本土資安能量，台灣才能建立屬於自己的數位防線，並將技術實力轉化為國際競爭力。

▲SkyCloud騰雲運算執行長與董事長

更多3C資訊

小米 17 Ultra 2 億連續光學變焦、LOFIC 主鏡頭一次解析

LG PuriCare 360 vs Dyson BP04 怎麼選？