Slick Back髮型回歸！CORTIS馬丁新造型解析，男生油頭該怎麼梳才不老氣？

CORTIS馬丁這個新造型帥翻全網！不同於過去厚重油亮的印象，馬丁的新造型正是經典不敗的 Slick Back 髮型。

這款造型透過向後梳整的線條，強調五官立體度與臉型輪廓，同時又可以依照髮量、剪裁、造型品調整出不同風格，從舞台造型到日常搭配通通都合適，Slick Back 不再只是正式或復古的代名詞，在新世代男星身上被重新詮釋為一種乾淨、有態度的時髮選擇。

Slick Back 髮型是什麼？

Slick Back 髮型，又常被稱為「油頭後梳」，指的是將前額與頭頂的頭髮整體向後梳整，讓臉部輪廓完整露出，呈現乾淨俐落的視覺效果。這款髮型起源可追溯至 1920 年代，最初是紳士階級與商務人士的代表造型，象徵整潔、自信與成熟氣場。

隨著時代演進，Slick Back 不再只是正式或復古的代名詞，而是透過剪裁與造型質地的改變，發展出更貼近日常的現代版本。

為什麼 Slick Back 再次流行？

Slick Back 能在近年重新受到關注，關鍵就在於它一直不斷「進化」。相較於過去強調全油亮、厚重服貼的經典油頭，如今的 Slick Back 更著重於自然質地的呈現，透過霧感或輕濕感效果，讓髮絲保有線條與空氣感，整體視覺也更加輕盈耐看。

剪裁上則融入漸層（Fade）或是層次設計，讓兩側與後方線條更俐落，提升整體造型的現代感。加上風格上的高度彈性，無論是正式穿搭、日常休閒，甚至結合時裝感造型，都能讓 Slick Back 成功從經典油頭，轉化為符合當代審美的男生髮型選擇！像馬丁這次的造型，就保留了頭頂的自然蓬度，讓 Slick Back 看起來成熟卻不老氣，也更適合日常生活。

馬丁示範的 Slick Back 有什麼不一樣？

1、頭髮向後梳整，但不過度服貼

2、髮流清楚，保留原本的髮絲線條

3、整體造型乾淨，卻不顯得刻意

馬丁這次的 Slick Back 並非傳統油頭，而是更偏「自然後梳」版本，搭配襯衫和領帶造型，更放大 Slick Back 本身的成熟與時裝感，也證明這款髮型不只適合正式場合，也能融入日常穿搭。

什麼臉型適合 Slick Back？

Slick Back 對臉型的包容度其實相當高，不過在實際選擇與設計時，還是有幾個細節值得留意。

1、長臉、鵝蛋臉與偏瘦臉型的人

這類臉型的人很能駕馭這款後梳造型；如果額頭比較高，建議在頭頂保留適度蓬度或加入微側分設計，避免造型過於貼頭皮而放大臉部比例。

2、自然捲、髮流較不規則的人

自然捲或是髮流比較不規則的人，則可以透過燙髮造型或是請設計師調整剪裁結構，讓髮流更集中、線條更乾淨。

o編筆記：只要剪裁與造型方式掌握得宜，大多數男生都能找到屬於自己的 Slick Back 版本。

Slick Back 髮型怎麼整理？

想把 Slick Back 梳得好看，關鍵其實在於「吹整」與「造型品」的搭配。洗髮後，先利用吹風機順著髮流將頭髮吹向後方，幫助定型方向並建立基礎蓬度；接著依照想呈現的風格選擇合適的造型品。

如果希望整體偏正式、有俐落光澤感，可選擇油頭膏或髮油；想要更貼近日常、自然不厚重的效果，則推薦霧感髮蠟或質地較輕的 pomade。記得少量多次使用，才能讓 Slick Back 看起來乾淨有型，而不顯油膩。

o編筆記：上造型品的時候建議以少量多次堆疊，避免一次上太多造成扁塌。

Slick Back 能歷經百年仍持續被重新詮釋，正是因為它兼具經典性、實用度與可變化性。如果你正在尋找一款乾淨、俐落、又耐看的男生髮型，Slick Back 絕對是非常值得參考的選項！

