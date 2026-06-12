「SLOW FOR LIFE」為核心 2026台東博覽會主場館「活的學校」今夏登場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

走進台東練習如何生活！

【記者 朱達志／台東 報導】2026台東博覽會將於今年夏天登場，設置在台東縣立體育館的主場館「活的學校 The Living School」，預計6月26日至30日試營運，7月3日至8月20日正式開展。展覽以「SLOW FOR LIFE」為核心概念，透過沉浸式空間、主題展覽與系列活動，邀請全台民眾走進台東，感受這座城市既野且空的生活氣質，以及南島文化與土地、海洋之間的深厚連結。

廣告 廣告

台東縣政府表示，台東博覽會串聯23場主題展覽、超過200場限定活動，以及14個台東活動品牌，打造一場融合文化、生活、設計、藝術、觀光與城市未來想像的大型展會。主場館以「活的學校」作為策展主軸，從「學台東／台東學」出發，帶領觀眾在展覽路徑中重新認識台東，並以慢動作練習生活。

縣府文化處指出，2026台東博覽會不只是一次大型展覽，更是一場關於「如何生活」的集體練習。台東的慢不是停下來，而是透過土地、海洋、文化、日常與城市未來的連結，讓人重新感受生活的深度與節奏。

文化處進一步說明，主場館策展以「土地、文化、生活、城市、未來」五大議題為展覽架構，觀眾入場後可領取專屬練習簿，作為觀展與延伸探索的隨身指南。展覽路徑由南島起源出發，途經山海感知、日常練習、慢經濟思考，最後抵達對台東未來的藍圖想像。

「學會生活的方法 Learning to Live」以種子、水、海洋與南島文化為主題，透過攝影紀錄、互動裝置、繪本區與故事採集，呈現台東與土地及海洋共生的文化記憶；「山海之間的學習 Between the Mountain and the Sea」則聚焦自然力量、聲音、稻草氣息與光線明暗，引導觀眾以感官感受山海、部落與漂流精神交織而成的台東姿態。

「練習的練習 Practicing Taitung」串聯台東教育展、台東棒球展與台東設計力等內容，透過揮棒、編織、放空等日常練習，呈現台東如何在慢步調中讓身心、秩序與自然同步，也讓創造力在生活中自然生成。

「慢慢來的學問 The Art of Slow Living」聚焦台東慢經濟，整合地方品牌與在地實踐，透過物件陳列與空間敘事，讓觀眾理解「SLOW FOR LIFE」不是速度的選擇，而是一種關於深度、永續與生活價值的哲學。

展覽最終章「活的學校 The Living School」聚焦永續與台東未來，透過影像、對話與交流，讓民眾不只是參觀展覽，也能共同參與一座城市對下一代的想像與許諾。展後並規劃打卡區與台東品牌展售空間，讓觀眾帶走屬於當下的記憶。

目前主場館已進入展區細部整備與展覽建置階段，縣府團隊正持續進行展場施工、導覽動線、展覽內容及營運整備等工作，逐步完成開展前各項準備，迎接暑期展會正式登場。

「去台東，我們練習如何生活。」2026台東博覽會誠摯邀請全台民眾今年夏天走進台東，在「活的學校」中重新感受生活、土地與城市的關係。（照片記者朱達志翻攝）