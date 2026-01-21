SM傳奇練習生「想吃五花肉」陸俊書笑虧「真韓國人」 金泳勳記者會突中文喊：爸爸

《生存王2》金炳萬、金泳勳、松島正平。潘佳琪攝

南韓大型生存競技實境綜藝節目《生存王2》，於 21 日在嘉義市舉行殺青記者會。該節目第一季在南韓創下收視佳績，第二季歷經長達一年半的企劃，特別選定台灣花蓮縣、屏東縣及嘉義市進行拍攝。除了由「能力者」金鐘國擔任主持人，參賽陣容更邀集南韓、台灣、日本及馬來西亞四支隊伍共 12 位藝人參賽，在台灣壯麗的自然景觀中展開極限對決。

《生存王2》松島正平（左）想念五花肉。潘佳琪攝

金炳萬幽默中文開場 金泳勳驚爆全員受傷

記者會開場，南韓隊長金炳萬便以中文搞笑致詞：「我來到台灣，我想爸爸、我想媽媽」，幽默發言瞬間炒熱氣氛。參與過兩季的金炳萬坦言，第二季因加入多國隊伍，各國文化差異與未知的競爭手段，讓他每天都感到非常緊張。然而求生過程極其艱辛，成員金泳勳被問到受傷情況時直言：「全部都受傷了，現場沒有人是健康的。」

福島善成叢林打點滴縫四針 淋雨僅睡45分鐘靠洗腦忍餓

日本隊成員福島善成的求生過程堪稱最為慘烈。他透露自己在叢林裡體力透支、站不起來，被迫現場打點滴，當時心裡還想：「全世界應該只有我一人會這樣吧。」隨後他又割傷手部縫了四針，再次感嘆這應該也是叢林裡的唯一案例。

談到體力透支的原因，他表示前一天睡在沒有天花板的地方，甚至還遇上下雨，整晚僅睡了 45 分鐘。至於如何忍受極度飢餓？福島善成表示只能不斷「洗腦」自己，告訴自己反正就是不能吃。而同隊的松永真也則對台灣叢林的「原始香蕉」印象深刻，直言又硬又沙，現在最想念的是真正好吃的香蕉。

《生存王2》松永真也想吃好吃的香蕉。潘佳琪攝

金泳勳拋偶像包袱戰沙漠 遭金炳萬爆料「拒戰第三季」？

先前曾宣示要拋開偶像包袱的金泳勳，提到拍攝最辛苦的部分時，他坦言：「所有的拍攝都很辛苦，其中在沙漠是最辛苦的，風狂吹、沙子狂吹，眼睛都睜不開。」儘管環境惡劣，他仍堅定表示不後悔參加節目，反而激發了鬥志，「我覺得更來勁，覺得一定要贏」。

不過，隊長金炳萬隨即在現場開玩笑「拆台」，表示泳勳雖然嘴上說不後悔，但每次談到要不要參加第三季時，他都不講話。面對前輩調侃，金泳勳趕緊喊冤澄清：「我沒說過！」

現場中文甜喊「爸爸」 傳奇練習生松島正平想肉瘋了

身為忙內，不只韓國隊，金泳勳受到了大家的照顧，而金炳萬則稱讚金泳勳像對待爸爸一樣對前輩「盡孝道」。金泳勳隨即現學現賣，現場用中文對著金炳萬甜喊：「爸爸」，讓金鐘國忍不住吐槽：「長得不像！」金炳萬甚至搞笑回應：「像媽媽。」此外，他提到，在夜市被粉絲包圍時，看到 THE B（粉絲名）讓他有回到現實生活的感覺，也不忘誇獎「THE B 讚」。

而日本隊中，曾因 25 歲打破 SM 娛樂慣例、被封為 「SM 傳奇練習生」 的松島正平（SHOHEI），其反差表現也成為焦點。當金泳勳詢問他殺青後最想吃什麼時，松島正平真情流露地說：「還是得五花肉，想得快發瘋，想吃到都快哭了。」這一幕引來南韓隊陸俊書大笑吐槽：「真的是韓國人呢！」《生存王2》預計將在近期播出，屆時觀眾可一睹這群藝人在台灣野外搏命的真實樣貌。

《生存王2》於21日舉辦殺青記者會。童心娛樂提供



