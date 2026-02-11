SM娛樂突襲查封CBX房產、租金 雙方關係降至冰點

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

根據《Biz韓國》今（11）日報導，韓國經紀巨頭SM娛樂與EXO小分隊「CBX」（Chen、伯賢、Xiumin）的合約糾紛進入司法階段。SM娛樂日前正式向法院申請資產假扣押，目標直指三名成員名下的豪宅與保證金，總金額高達26億韓元（約台幣5800萬元）。

SM娛樂日前正式向法院申請資產假扣押，目標直指三名成員名下的豪宅與保證金，總金額高達26億韓元。（圖／翻攝自IG）

SM娛樂此次採取的法律行動，旨在保全協議中約定的「個人活動營收10%」債權。假扣押是一種防止債務人轉移資產的法律程序，被列入名單的資產明細如下：

伯賢：位於京畿道九里市阿川洞的公寓，假扣押金額為16億韓元（約台幣3500萬）。

Xiumin：位於首爾龍山區漢南洞的豪宅，假扣押金額為7 韓元（約台幣1500萬）。

Chen：其住宅之「全租保證金債權」，假扣押金額為3億韓元（約台幣660萬）。

雙方對於協議細節的認知存在巨大鴻溝，導致信任感蕩然無存。CBX成員堅稱，支付10%營收的前提是SM必須保證INB100享有5.5%的音源流通手續費，並控訴SM未履行這項「口頭約定」，SM則反駁指出，成員應尊重親筆簽署的正式合約，並已向法院提起履行訴訟。由於2025年底的法院調解宣告失敗，SM已明確表態，EXO預計於2026年第一季發行的第八張正規專輯將改以六人體制回歸，正式將CBX三人排除在全體活動之外。

隨著假扣押程序啟動，雙方關係已降至冰點，甚至可能影響到EXO未來的完整性。未來訴訟的攻防核心將聚焦於「5.5%手續費承諾」是否具備法律約束力，以及10%的營收抽成是否符合比例原則。對粉絲而言，這場司法戰不僅關乎金錢與合約，更直接導致了成員缺席團體回歸的遺憾局勢，雙方要在法庭之外達成和解的可能性已微乎其微。

