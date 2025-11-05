雙系統的智慧手錶選擇：Pixel Watch 4、Apple Watch series 11，或是Apple Watch SE 3？

如果你跟筆者一樣，都是同時使用iPhone機種及Android手機兩種智慧手機的話，或許也會考慮使用Apple Watch series 11，或是較為入門的Apple Watch SE 3，甚至可能是近期由Google推出的Pixel Watch 4？

▲Google新推出的智慧手錶Pixel Watch 4

本則內容是以Pixel Watch 4體驗體驗為主，並且與Apple Watch Series 11及Apple Watch SE 3進行比較，從中比較這三款智慧手錶在使用、功能與定位上的差異，作為選購時的參考。

Pixel Watch 4快速動手玩：設計與戴感簡約卻有質感

Pixel Watch 4採用41mm及45mm兩種尺寸，而此次體驗版本為45mm規格。錶身維持採用Actua 360顯示螢幕規格設計的圓形錶面，而邊框則進一步變窄，讓整體顯示區域變得更大，而亮度峰值更提升至3000 nits。

▲此次推出的Pixel Watch 4，整體設計延續先前的Pixel Watch 3，操作介面也大致維持相同

▲充電方式則是將原本位於錶身底部的磁吸接點移到側面，讓手錶放置充電時可當作「小型桌上時鐘」使用

▲底部感測元件包含用於監測血氧濃度 (SpO2)的紅光和紅外線感應器，以及可搭配心電圖應用程式使用的多功能電子感應器，另外也包含多徑光學心率感應器，藉此對應量測心率數據

相比之下，Apple Watch Series 11則在外型延續多年產品設計語言，鋁金屬錶殼帶來成熟質感，而Apple Watch SE 3則定位入門款，外型設計延續Apple Watch系列錶款設計，價位則定位較親民設計。

在配戴體驗上，Pixel Watch 4的圓形螢幕與窄邊框在查看時間與通知時有更強「錶面就是螢幕」的感覺。Apple Watch series 11的操作則仍然流暢、系統與周邊支援完善，Apple Watch SE 3則在入門體驗上毫不妥協。

▲採用以客製化3D康寧Gorilla Glass 5強化玻璃保護的Actua 360螢幕，搭配觸控手勢與側邊按鍵，以及支援觸控感應的數位錶冠，藉此對應Pixel Watch 4主要操作

▲偏好圓形錶面的話，Pixel Watch 4是不錯選擇

如果偏好圓形錶面，並且以使用Android手機系統為主的話，Pixel Watch 4顯然是唯一選擇，或是可選擇第三方品牌提供錶款，例如三星的Galaxy Watch系列。

而如果是以iPhone使用為主的話，則可依照功能與價位需求選擇Apple Watch series 11，或是Apple Watch SE 3，功能性自然是以前者最為完整，後者則主打性價比，但缺乏特定功能，如少了心電圖、血氧濃度功能，同時也無法少了深度計與水溫量測功能，但兩者都是採S10處理器，基本功能也大致相同。

▲作業系統搭載Wear OS 6.0，其中整合Google Gemini AI技術

▲可透過Gemini AI進行各類提問互動，甚至可透過Gemini AI協助擬定草稿、旅遊規劃等內容

▲同樣支援量測心率、血氧濃度、健身數據等功能

▲緊急安全部分也能提供快速求助等功能

功能焦點：健康監測、AI 整合與系統支援

Pixel Watch 4

Google在這一代為 Pixel Watch 4 導入了包括皮膚溫度感測器、衛星SOS (目前僅在不包括阿拉斯加、夏威夷及波多黎各的美國境內提供使用)、提升定位精準度的雙頻GPS等進階功能。作業系統為Wear OS 6，並且深度結合Gemini AI，錶機可執行語音命令、回覆訊息、分析健康數據，相比過往以訊息通知功能為主的設計，顯然更符合「智慧手錶」定位。

另外，Pixel Watch 4宣稱可維持約30–40小時的續航表現 (以45mm尺寸為例)，而充電方面也能以快充規格在15分鐘補充較多電量。

Apple Watch Series 11

蘋果在Apple Watch Series 11加入了血壓警示 (hypertension notifications)、睡眠分數 (sleep score)，以及更加耐刮玻璃等功能，另外電力續航時間也從前一代Apple Watch Series 10最長18小時，增加至最長24小時，而本身也支援完整蘋果產品生態連動與豐富App支援。

不過，相比前一代Apple Watch Series 10，兩者都是採用S10處理器與W3晶片設計，外觀設計也幾乎維持一致，差異幾乎僅在玻璃耐刮程度與電力續航時間表現不同，包含血壓警示、睡眠分數等新功能也都能在Apple Watch Series 10上使用，就連watchOS 26的Liguid Glass設計風格錶面也能透過升級使用。

因此如果先前就已經使用Apple Watch Series 10的話，不妨繼續配戴使用，但如果是Apple Watch Series 8以前錶款使用者，則建議可以升級使用。

相比Google在Pixel Watch 4整合Gemini AI，蘋果在Apple Watch series 11同樣整合Siri數位助理功能，同時也能對應Apple Intelligence服務，藉此對應更自然的口語互動感受。而雖然目前Apple Intelligence服務背後也串接OpenAI的ChatGPT功能，但整體使用體驗顯然仍不比在Pixel Watch 4上的Gemini AI互動感受。

Apple Watch SE 3

定位在「入門但值得用」的範疇，Apple Watch SE 3 雖缺少某些感測功能，例如心電圖與血氧濃度紀錄，但依然具備心率異常偵測、睡眠分數、睡眠呼吸中止症狀判斷，以及包含經期追蹤與SOS呼救等主要功能，因此還是可以滿足絕大部分的使用需求。

此外，Apple Watch SE 3也加入了Always-On常時顯示與更快充電速度，因此對於只需要日常通知＋健身紀錄為主的用戶來說，幾乎已經足夠。

而Apple Watch SE 3同樣搭載對應Apple Intelligence服務的Siri數位助理功能，但目前使用上的直覺感受仍不比Google的Gemini AI。

使用體驗：實際情境觀察

筆者將Pixel Watch 4作為日常錶穿戴，並且與Apple Watch series 11與Apple Watch SE 3交替搭配使用，心得如下：

• 查看通知與操作介面：Pixel Watch 4螢幕大、邊框窄，同時顯示亮度高，在戶外強光下也能清楚閱讀。而Apple Watch Series 11整體表現也不錯，但Apple Watch SE 3的螢幕顯示效果在強光下則略顯吃力。

• 健身與運動紀錄：在戶外跑步等情境下，Pixel Watch 4的雙頻GPS可讓定位更穩定，而Apple Watch series 11的健身追蹤功能則相對較完整，至於Apple Watch SE 3雖可完成基本健身紀錄，但會有稍微延遲或精準度略為不足情況。

• 健康監測與AI輔助：Pixel Watch 4的皮膚溫度＋AI分析可配戴睡眠時紀錄更多數據，Apple Watch series 11的血壓警示與睡眠分數則對關注個人健康的人來說是加分項目，而Apple Watch SE 3則是提供基本健康紀錄功能。

• 續航與充電：Pixel Watch 4在高亮度＋常用情境下約可用24-30小時，若關閉某些功能可接近官方聲稱的30–40小時，至於Apple Watch series 11與Apple Watch SE 3整體續航則仍約略在一天內，因此在有較頻繁訊息通知、功能操作時，電力可能會在更短時間內耗盡。

• 系統與生態整合：如果是以Android手機使用為主，Pixel Watch 4自然是此次比較手錶中唯一選擇，同時也有高度整合體驗，而若本身是以iPhone機種使用為主，則可選擇Apple Watch series 11，或是Apple Watch SE 3，兩者在蘋果裝置生態系統都有高度整合性，但功能自然是以前者較為完整，後者則聚焦更高性價比。

▲左上為Apple Watch series 11，下為Apple Watch SE 3，右為Pixel Watch 4

優缺點彙整

Google Pixel Watch 4優點

• 螢幕亮度高、邊框窄、視覺體驗強

• 雙頻 GPS、皮膚溫度感測、衛星SOS (目前僅美國境內主要地區使用)等進階功能

• 整體系統 (Wear OS + Gemini AI）對 Android 用戶極具吸引力)

• 充電與系統效率提升

缺點

• 續航雖有所改善，但必要時可能仍需每日充電

• 生態支援與應用與蘋果比較，目前仍然稍遜

• 若本身是iPhone用戶，目前僅能選擇使用Apple Watch系列

Apple Watch Series 11優點

• 功能完整：血壓警示、睡眠分析、耐刮玻璃等都是加分

• 蘋果裝置生態成熟、App支援豐富

• 操作直覺、整體體驗極佳

缺點

• 價格較高

• 目前無法用於Android裝置，因此對Android手機使用為主的用戶吸引力低

• 若以續航為主需求，仍不是突出長續航款

Apple Watch SE 3優點

• 入門價格友善、功能實用

• 輕盈配戴、適合初次使用智慧手錶者

• 加入 Always-On 顯示與快充等提升

缺點

• 缺乏某些旗艦功能 (如心電圖、血氧濃度)

• 螢幕與感測器規格較旗艦款簡化

• 若要使用進階健康監測，可能會覺得受限

• 同樣無法用於Android裝置，因此對Android手機使用為主的用戶吸引力低

結語：選擇要看使用哪種平台、實際使用需求

總結體驗：如果本身是Android手機用戶、追求最新螢幕、進階健康監測與GPS精準度，Pixel Watch 4是值得考慮的智慧手錶，其讓Google在穿戴裝置領域感覺「終於到位」，不再只是附屬工具。

而若本身是iPhone用戶，並且重視成熟生態、廣大應用與健康功能完整性，那麼Apple Watch Series 11是安心且全面的選擇。但如果是第一次選擇購買智慧手錶，或只是想要一支「能通知＋運動＋健康追蹤」的裝置，在預算有限的情況下，Apple Watch SE 3是最合理的入門選擇。

最後，不管選哪一支，最重要的是「每天願意戴著它、看看它、用它」。畢竟智慧手錶的價值，不只在規格，而在你願意把它融入生活中的那一刻。

目前Pixel Watch 4將於11月6日上午9點於Google Store、中華電信、台灣大哥大、神腦國際、神腦生活網路商城、蝦皮購物、Momo購物網、myfone購物與 PChome 24h購物等通路開放購買。

