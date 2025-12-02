SMAT：貨物稅減徵影響電動機車市售比 盼配套補強

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）台灣智慧移動產業協會（SMAT）今天表示，貨物稅減徵政策影響電動機車市售比下滑，SMAT提出三項建言，期盼政府提出具體配套措施，補強新購燃油機車減徵貨物稅之後造成的缺口，避免影響政府2050淨零轉型目標。

總統賴清德9月公告貨物稅條例修正條文，除了延長中古汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅措施，也增訂新購汽缸排氣量2000cc以下小客車每輛最高減徵新台幣5萬元、汽缸排氣量150cc以下機車每輛最高減徵2000元規定，實施期間自生效日9月7日起至2030年12月31日。

SMAT上午透過新聞稿指出，貨物稅條例修正後，讓新購燃油機車獲得減徵貨物稅優惠，加上燃油機車廠大打價格戰，近期機車市場的銷售結構正在朝向燃油機車傾斜。

SMAT引用數據指出，從台灣機車市場11月掛牌數量顯示，電動機車領牌數從9月開始，已經連續3個月下滑，市售比從9月的8.77%下滑至11月的7.59%。

對此，SMAT提出三項建言，首先建議環境部恢復新購電動機車補助，降低首購族取得低污染運具的門檻；其次建議財政部推動「綠色扣除額」制度，將購置與使用電動汽機車的支出，納入個人綜合所得稅特別扣除額，提升民眾採用綠色運具的誘因。

再者，SMAT呼籲，交通部可明確訂定機車製造商的電動機車銷售比，讓產業共同承擔減碳責任，加速台灣運具轉型進程。

台灣智慧移動產業協會理事長邱俊榮表示，政府應提出具體且有延續性的配套政策，避免影響過去多年所累積的運具電動化進程與減碳成果，台灣運具電動化進程不會再度停滯，台灣也能繼續邁向2050淨零目標衝刺。（編輯：張均懋）1141202