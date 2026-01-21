SMILE Pro 3.0 Max導入AI大數據 大學眼科引領近視雷射邁入個人化新里程





【NOW健康 林郁敏／台北報導】近視雷射邁入AI精準醫療新紀元！大學眼科於7日正式發表SMILE Pro 3.0 Max微創近視雷射，結合6年來累積的13萬例本土臨床數據，建構專屬「i精準Cloud」AI大數據平台。這項技術將手術從傳統的標準化流程提升至個人化精準矯正，根據每位患者的眼球數據量身打造最佳方案，樹立微創近視雷射的新標準。







AI導航雷射新時代 客製化矯正近視、老花



大學眼科榮譽總院長林丕容醫師表示，近年眼科屈光手術已正式進入SMILE Pro 3.0 Max時代，透過AI大數據分析與雲端運算，整合大學眼科體系累積超過6年、13萬例以上的臨床經驗，讓近視與老花雷射不再只是標準化流程，而是能依照每位患者條件進行更精確的個別化設計。

林丕容醫師指出，SMILE Pro 3.0 Max技術的進化，已從過去仰賴人工操作，轉為全自動導航系統，單眼雷射時間由原本約25秒縮短至10秒，不僅減少患者手術時的緊張感，也有助於提升整體穩定度。更重要的是，透過雲端平台將術前、術中與術後數據整合分析，讓每個人的差異化條件，如：眼睛大小、度數、角膜弧度和厚度等，都能被納入考量。





▲大學眼科榮譽總院長林丕容醫師分享SMILE Pro 3.0 Max的核心雲端「i精準Cloud」AI大數據資料，讓雷射技術由標準化轉向精準個人化。（圖／大學眼科提供）



SMILE Pro 3.0 Max精準客製化 貼近實際需求



大學眼科院長葉威毅醫師進一步說明，SMILE Pro 3.0 Max的手術原理類似3D列印概念，透過雷射在角膜基質層切割出客製化的薄層，再取出對應度數的角膜透鏡，以達到視力矯正目的。系統會依照患者的近視、散光或老花度數，以及角膜厚度、弧度與形狀進行設計，讓雷射參數更貼近實際需求。



葉威毅醫師指出，該技術具備3大優勢：首先，是快速，單眼僅需約10秒完成；其次，是AI導航系統可透過反光與中心定位，協助醫師進行更精準的定位；再者，則是微創與安全性高，傷口僅約0.2cm，恢復期短，多數患者隔天即可正常洗臉、碰水，讓近視、老花與散光族群，從年輕族到中高齡者，都有機會評估是否適合接受治療。





▲大學眼科院長葉威毅醫師分享近視及老花雷射的矯正，個人化的數據極為重要，SMILE Pro 3.0 Max讓醫師能更精準的為每位患者制訂專屬個人化近視、老花雷射方案。（圖／大學眼科提供）



精準微調視覺比例 打造個人化視力矯正方案



值得注意的是，近年近視合併老花的中高齡族群明顯增加。葉威毅醫師分析，老花矯正涉及「一眼看遠、一眼看近」的視覺配置，對精準度要求更高，臨床上需要微調矯正比例也較高。



透過SMILE Pro 3.0 Max技術與AI大數據輔助，可彌補過去老花雷射調整彈性不足的問題，可依照患者的生理條件、用眼需求與生活型態，打造專屬的個人化矯正方案。



中信兄弟啦啦隊及應援團團長見證 術後重拾清晰視野



中信兄弟啦啦隊員瑄分享，自己因反覆結膜炎，常被迫暫停配戴隱形眼鏡，但工作需求又難以避免，反而讓眼睛狀況惡化；應援團團長Gary也提到，球場上流汗、風吹與需長時間專注用眼，常讓隱形眼鏡造成刺激與視線不穩；另一名啦啦隊員莎莎則表示，長期戴隱形眼鏡讓眼睛愈來愈乾澀，甚至影響判斷球的動向，術後視線清晰穩定，工作時也安心許多。



不過，近視或老花雷射並非「一勞永逸」，術後照護與良好用眼習慣仍是維持視力品質的關鍵。林丕容醫師建議，術後初期應避免長時間近距離用眼，使用3C產品需適度休息，並依醫囑使用人工淚液減少乾澀不適；外出時配戴太陽眼鏡，避免強光與風沙刺激，同時配合定期回診追蹤，才能讓手術效果穩定發揮。



# 首圖來源／大學眼科提供



