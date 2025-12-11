SMR預算僅1億元被批嚴重落差 葛如鈞：「核安會」位階過低、恐影響國安能源布局

【警政時報 包克明／臺北報導】在 AI 產業即將推動全國用電量大幅成長之際，核電是否如期重啟成為國安級議題。立法委員葛如鈞今(11)日在立法院質詢核能安全委員會(核安會)主委陳明真時強調，核電重啟的進度牽動產業布局、能源穩定與國家安全，而核安會現為「三級機關」，恐難有效監督台電執行再運轉程序，甚至可能被迫承擔延誤責任。

葛如鈞呼籲強化核安會位階、提高審查公開度，避免重大能源戰略因行政僵化受阻。(圖／葛如鈞國會辦公室)

根據《運轉執照申請審核辦法》，核電廠重啟須完成三項要件，包括自主安全檢查報告、再運轉計畫書及核安會審查與成果報告。台電表示將於 2026 年 3 月提出再運轉計畫，自主安檢則預計 2027 年中完成，但因涉及向原廠請求協助，時程恐有變動。

陳明真主委坦言，提高組織位階確實有助人才培育與國際交流。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞指出，若過程缺乏透明與有效監督，台電可能遲延報告、品質不一，最後反將壓力與責任推給核安會，「重演踢皮球」。他批評導致核安會無法掌握進度的關鍵在於目前規範未要求台電分階段提交報告。

核安會回應，已參考國際做法制訂導責（審查指導綱要），內容與審查項目已上網公開，但確實未強制台電分階段報告。對此，葛委員引用《審核辦法》第16-1條指出，台電依法可申請分階段繳交，核安會應主動建議，以避免「一年半後一次繳交卻內容不全」的風險。他主張每收一份報告就應同步公告，全面落實資訊揭露。

在此同時，葛如鈞也質疑核安會自從原能會降編為三級機關後，監管能量明顯弱化，「叫不動經濟部、叫不動台電」，恐成為核電重啟程序的最大結構性問題。他認為，核安會未來面對 SMR（小型模組化反應爐）與先進核能發展，勢必要具備跨部會整合與國際合作能力，建議適時檢討機關層級。

陳明真主委對此坦言，提高組織位階確實有助人才培育與國際交流，並對分階段透明公告的建議持正面態度，表示將持續與台電協調。

談及明年度 SMR 預算時，葛委員指出，台灣僅編列 1 億元，但美國政府投入約新台幣千億元，差距高達千倍。他警告若不加速資源投入、強化政策推動，恐讓高度戰略性的「新核能」布局落後國際。

