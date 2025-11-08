Yahoo Tech

Snap 與 Perplexity 簽署 4 億美元合作協議，整合 Perplexity AI 至 Snapchat 提升搜尋功能

功能於明年初正式上線。

Martin Ma
Martin Ma
Snap
Snap

社交平台整合 AI 功能，為用戶提供個人化體驗的做法漸漸盛行，自家如兩樣都有就一定方便，但如果沒 AI 功能的社交平台就要靠「外援」。Snap 早前就宣布，已同 Perplexity 達成協議，將 Perplexity AI 搜尋引擎直接整合進 Snapchat，邁向 AI 社交平台之路。

Snap 於週四宣布與 Perplexity 簽署合作協議，Perplexity 的 AI 搜尋引擎會整合至 Snapchat，用戶在 Snapchat 內 「My AI」聊天機器人發問時，即會提供來自 Perplexity 的答案。根據協議內容，Perplexity 將以現金與股份共計 4 億美元支付給 Snap，而這個功能據悉會於明年初上線。Snap 的執行長 Evan Spiegel 表示，將 Perplexity 的 AI 服務引入 Snapchat，目標是讓 AI 變得「更個人化、社交化、並充滿樂趣」，成為新一代的互動式社交平台。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

聯力 LIAN LI 推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器，搭載可磁吸拆卸的方形 LCD 螢幕

聯力 LIAN LI 推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器，搭載可磁吸拆卸的方形 LCD 螢幕

高階電腦機殼與電腦配件品牌聯力，宣布推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器。全 […]

硬是要學 ・ 22 小時前
獨家》疑消費糾紛 男大鬧101蘋果門市還弄傷3警

獨家》疑消費糾紛 男大鬧101蘋果門市還弄傷3警

北市一名男子，日前和家人到台北101逛街，卻疑似因為消費糾紛，跟蘋果店員爆發爭執，整個人情緒失控，還揚言要攻擊，店員只好報警處理，警方到場後，不但被拒絕盤查還遭受攻擊，釀成三名員警手腳擦挫傷。這名男子雖然事後辯稱，沒有傷害犯意，但還是被判處有期徒刑四個月，可易科罰金12萬。 #消費糾紛#大鬧#101蘋果門市

東森新聞影音 ・ 17 小時前
【有影】跨越400年！不丹史上最大法會迎台灣漢傳佛教　大慧大和尚唯一代表　締造歷史性一刻

【有影】跨越400年！不丹史上最大法會迎台灣漢傳佛教　大慧大和尚唯一代表　締造歷史性一刻

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸、吳世昌、林佑威／不丹、台北連線報導 世界和平祈願大法會正在世界最快樂的國家不丹舉行，一佛一世界主席、廣修禪寺住持、台中佛教會理事長大慧大和尚，是此次唯一受到不丹總理邀請的漢傳佛教台灣代表；他帶領台灣團成員，在50分鐘的台灣專埸中，用中文發表祈願文，為不丹和全世界獻上來自台灣的和平祝福。 ﻿ 「在這喜馬拉雅山脈的懷抱中，在這佛法...

匯流新聞網 ・ 21 小時前
馬斯克要找英特爾打造「巨型晶圓廠」！陸行之驚呼他野心：連蘋果都不敢

馬斯克要找英特爾打造「巨型晶圓廠」！陸行之驚呼他野心：連蘋果都不敢

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日在股東大會透露，特斯拉正在評估自行興建一座大型晶圓廠，月產能上看100萬片，並考慮可能與英特爾（Intel）攜手合作。對此，知名半導體分析師陸行之在X發文直言，這2家公司可能很快就會成立新的合資工廠，但特斯拉想要挑戰連蘋果（Apple）都不敢做的模式，能成功嗎？​​陸行之表示，10月底時他還在臉書提到，除了美國政府......

風傳媒 ・ 21 小時前

手機卡又頓！國一女兒天天吵著「換iPhone」 兩派網戰翻

許多家長可能會擔心子女太早用手機會沉迷3C。一位爸爸近日表示，女兒小六時有了第一支手機，不過用了一年多之後，升上國一的女兒開始天天抱怨手機很卡、很頓不好用，加上同學都是拿iPhone，讓女兒天天說想換iPhone，讓爸爸不知如何是好，貼文曝光後引發熱議。

中時新聞網 ・ 16 小時前
2025最療癒香氛推薦！從日本新進正念香SINN PURETÉ到嬌蘭百年香與Jo Malone聖誕派對香，一次收藏冬季紓壓香

2025最療癒香氛推薦！從日本新進正念香SINN PURETÉ到嬌蘭百年香與Jo Malone聖誕派對香，一次收藏冬季紓壓香

年底派對與交換禮物季節又來了，今年如果不想再送杯子或毯子，用「香氣」傳遞心意最不會出錯。無論是能撫慰情緒的療癒系香氛，或是充滿節慶氣息的派對香氣，每一瓶香都是一份溫柔的祝福。以下 3 款話題香氛，是今年冬季最值得入手與送禮的選擇。1.日本正念香氣SINN...

styletc ・ 3 天前
郭書瑤嫁了！春風半年前一句話「我照顧你」讓她含淚點頭

郭書瑤嫁了！春風半年前一句話「我照顧你」讓她含淚點頭

郭書瑤（瑤瑤）嫁入新東家混血兒娛樂，成為好友玖壹壹春風的新師妹！ 今（7日）舉辦加盟記者會，受訪提到約莫半年前，那時候她與前東家合約剛到期，又因管理費糾紛陷入低潮被住戶投訴為「惡鄰」，瑤瑤一度哽咽，強忍淚水說：「那時候春風一通電話來...他說去他公司『我照顧你』。」讓她心情平靜許多。

鏡報 ・ 3 天前
《邊緣禁地4》賣不好是PC效能問題？執行長認遊戲銷量「不如預期」

《邊緣禁地4》賣不好是PC效能問題？執行長認遊戲銷量「不如預期」

由 Take Two 旗下 Gearbox 工作室所開發的射擊打寶遊戲《邊緣禁地4》在 9 月份推出之後由於優化問題而收到許多玩家的抱怨與許多負評，而 Gearbox 執行長 Randy Pitchford 直接要不滿玩家「去 Steam 退款！」的態度更是火上加油，讓許多玩家感到傻眼。而雖然母集團 Take Two 執行長 Strauss Zelnick 受訪時曾表態力挺 Randy Pitchford，但日前 Take Two 財報出爐後，Strauss Zelnick 也公開表示，《邊緣禁地4》的銷售表現的確未達預期，並且銷量可能就是受到優化問題的拖累。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前
美貨機墜毁罹難者增至14人　UPS宣布出事機型飛機全面停飛

美貨機墜毁罹難者增至14人　UPS宣布出事機型飛機全面停飛

美國快遞龍頭UPS宣布，因先前發生的致命墜機事故，已暫時停飛所有麥道MD-11型飛機，約佔UPS機隊的9%。UPS在聲明中表示，此決定是「出於高度謹慎和安全考慮」，並依據飛機製造商的建議主動採取的措施。

中天新聞網 ・ 1 天前
台南新樓醫院「早產兒回娘家」活動　幫助小腳ㄚ們健康成長

台南新樓醫院「早產兒回娘家」活動　幫助小腳ㄚ們健康成長

新樓醫院8日邀請在院內出生的早產兒家長，在台南和逸飯店辦理「早產兒回娘家」活動，由兒科醫師們接力衛教後續照護，並與家長座談討論照護上的問題，家長感謝新樓醫院的用心照護。新樓醫院劉啓擧院長表示，每年的 11月17日為早產兒日，因先前疫情關係，有幾年沒有辦理，希望今年藉由此活動，情感再度連結，每個孩子都是我們的家人，邀請回娘家是為了讓大家互相連絡關心，今日也邀請牧師到場為孩子及父母加油打氣。小兒科主任陳奕吟醫師表示，每個寶寶都是父母的心肝寶貝，對於這群提早邁出第一步的小腳ㄚ們，台南新樓醫院以及早產兒基金會提供全方位的優質醫療照顧，與家長們共同守護這群巴掌仙子，讓脆弱的新生命能健康成長，出院後能穩健的踏出每一步，許多家長對於照護早產寶寶仍常感憂心，可以藉由與醫師溝通，或像回娘家活動時的座談，與醫療團隊和其他家庭共同溝通、分享，協助父母和家庭共同在照護早產兒的路上，幫助小腳ㄚ們健康成長。和逸飯店吳玉菁總監表示，新樓醫院籌備此次活動，和我們做了充分的溝通準備，讓我感覺到親子旅宿不僅能照顧家庭旅客，也能成為社會連結與正向能量的橋樑。新樓醫院醫務部長蔡國聖醫師提及，透過此次活動，讓孩子和家人們在和逸

台灣好新聞 ・ 1 天前
蘋果計劃擴展 iPhone 衛星功能？傳送圖片、輔助收訊以及有遮擋環境使用

蘋果計劃擴展 iPhone 衛星功能？傳送圖片、輔助收訊以及有遮擋環境使用

iPhone 上的衛星功能顯然還有不小的改進空間，根據彭博 Mark Gurman 最新的電子報，蘋果似乎打算進一步對該技術加以利用。

Yahoo Tech ・ 2 小時前

鳳凰成長速度驚人！專家曝：超大體積已是「好幾個台灣大」

[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰持續快速增強，「台灣颱風論壇」稍早於臉書專頁指出，鳳凰目前已達「中度颱風中段班」，預估明（9）日將可達「強颱巔峰狀態」。論壇表示，鳳凰發展速度驚人，環流面積有「好幾個台灣大」，甚至能「整個罩住菲律賓」，顯示整合耗力、強度不容小覷。論壇提醒，鳳凰穿越菲律賓後的減弱幅度仍存變數，民眾應持續關注動態。 台灣颱風論壇說明，鳳凰颱風最值得關注的特點，在於其「體型龐大」的環流結構。論壇觀察，鳳凰的環流整合過程雖然「超費力」，但其範圍之廣闊令人警惕，面積甚至能有「好幾個台灣大」，並形容其足以「整個罩住菲律賓」。台灣颱風論壇表示，以現階段的發展速度和巨大的體型來看，能夠達到目前的強度，「真的不簡單」。 至於鳳凰颱風未來的走向，台灣颱風論壇在留言區表示，在穿越菲律賓陸地之後，颱風的強度預計會「減弱許多」。然而，關於具體會減弱到多弱的程度，台灣颱風論壇提醒，目前的電腦數值模式之間「還有不小分歧哦」，顯示其不確定性仍高，因此建議民眾務必「持續追蹤」論壇發布的最新資訊。查看原文更多Newtalk新聞報導臉頰驚見「倒辛字」！李沐陽曝于朦朧疑遭惡意烙印：讓人心情煎熬鳳凰變胖轉中

新頭殼 ・ 1 天前
遭爆與「太子集團」陳志是麻吉　郭書瑤鬆口春風「交友內幕」

遭爆與「太子集團」陳志是麻吉　郭書瑤鬆口春風「交友內幕」

亞洲詐騙富豪「太子集團」創辦人陳志，在台出入豪奢，《鏡報》日前接獲獨家爆料，指「玖壹壹」春風與陳志是超級麻吉，2022年時，陳志更二話不說借春風價值2億的Bugatti Dhiron Sport「山豬王」，到台中助陣他SV Racing車隊總部開幕，且春風都喊陳志「大哥」。春風的同門師妹郭書瑤今（7日）出席記者會，對於春風遭爆料後現況及心情全說了。

鏡報 ・ 3 天前
《浩劫殺陣》開發商GSC對獨立遊戲《MISERY》發版權砲？開發者：大公司欺負小團隊

《浩劫殺陣》開發商GSC對獨立遊戲《MISERY》發版權砲？開發者：大公司欺負小團隊

由獨立遊戲工作室 Platypus Entertainment 單人開發者 Maewing 製作，合作生存恐怖射擊遊戲《MISERY》在今年 10 月 23 日推出後，便獲得不少玩家的好評，Steam 線上人數也超過 1.2 萬人。然而僅 2 週時間，《MISERY》卻遭到《浩劫殺陣》（S.T.A.L.K.E.R.）開發商 GSC Game World 提出 DMCA（數位千禧年著作權法）侵權申訴，導致遊戲頁面被迫從 Steam 平台下架。這引起 Maewing 非常不滿，強調絕對會讓遊戲回來，更聲稱是：「大公司對小型獨立開發商的權力濫用」

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Galaxy S27 Ultra 拍攝能力只對標 iPhone 18 Pro Max，iPhone 升我先升，唔會蝕畀你

Galaxy S27 Ultra 拍攝能力只對標 iPhone 18 Pro Max，iPhone 升我先升，唔會蝕畀你

文章來源：Qooah.com 有博主爆料，Samsung Galaxy S27 Ultra 的主鏡頭規格或將取決於同期發佈的 Apple iPhone 18 Pro Max 的硬件選擇。若 Apple 採用 1/1.14 吋 的大底 CMOS，Samsung 則計劃使用 2 億像素、0.7μm 像素尺寸的 1/1.12 吋新型傳感器；而如果 Apple 繼續沿用 1/1.3 吋 CMOS 並保留可變光圈設計，Samsung 也將會維持現有方案，繼續搭載 2 億像素、0.6μm 尺寸的 1/1.3 吋 CMOS 並配合可變光圈結構。 該博主進一步評論稱，Samsung 此舉似乎反映出一種「緊隨對手，不輕易在硬件上做超前投入」的策略，甚至略帶無奈地表示，Samsung 在硬件規格上顯得較為保守，「缺乏自主突破的意願」。 此外，綜合此前消息，Samsung Galaxy 預計還將在 S27 Ultra 中引入名為「Polar ID」的新型面部識別技術，以嘗試擺脫當前 3D 面部掃描對大型紅外硬件的依賴，轉而探索更輕薄、集成度更高的解決方案。該技術通過 ISOCELL Vizion 前鏡傳感器

Qooah ・ 14 小時前

捷運東環段2站開工　蔣萬安盼打造台北國際名片

（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北捷運東環段Y37站南端至39站今天開工，台北市長蔣萬安表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，未來環狀線將串連城市各個生活圈，成為代表台北市的國際名片。

中央社 ・ 1 天前
《GTA6》延期母公司喊「從不後悔」，執行長點名業界「趕工風氣」

《GTA6》延期母公司喊「從不後悔」，執行長點名業界「趕工風氣」

《GTA6》（Grand Theft Auto 6，俠盜獵車手6）宣布延後到 2026 年 11 月 19 日發售，除了引起社群熱議外，更代表每年末聖誕、感恩節的熱門銷售日期，將迎來一頭巨獸霸佔。Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 執行長 Strauss Zelnick，在最近一次訪談中，不只是對此決定表達堅定的態度，更強調為了達到最高的品質，延期是必要和正確的決定，這也是公司長久以來堅持的成功之道。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
中華電信「FunPark童書星創獎」 打造全台首座數位繪本大獎

中華電信「FunPark童書星創獎」 打造全台首座數位繪本大獎

由中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦的「2025 FunPark童書星創獎」8日舉辦總決賽暨頒獎典禮，今年賽事由歷時12年的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」升級為「獎」的規格與高度，象徵台灣兒童數位內容進入全新階段，並首度增設「出版組」獎項，為全台首座針對專屬數位繪本推出的大型賽事，開啟全民數位創作繪本新時代。

中時財經即時 ・ 1 天前
愛買手搖飲注意！前稽核人員曝「看到店員手上2情況」：請轉頭買別家

愛買手搖飲注意！前稽核人員曝「看到店員手上2情況」：請轉頭買別家

愛喝手搖飲的人注意！一名曾經擔任飲料店稽核人員的網友提醒，只要看到店員手部有2特徵「請馬上轉身去買隔壁的」，貼文一出引發議論。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%

中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%

[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%

新頭殼 ・ 7 小時前