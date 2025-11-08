Snap 與 Perplexity 簽署 4 億美元合作協議，整合 Perplexity AI 至 Snapchat 提升搜尋功能
功能於明年初正式上線。
社交平台整合 AI 功能，為用戶提供個人化體驗的做法漸漸盛行，自家如兩樣都有就一定方便，但如果沒 AI 功能的社交平台就要靠「外援」。Snap 早前就宣布，已同 Perplexity 達成協議，將 Perplexity AI 搜尋引擎直接整合進 Snapchat，邁向 AI 社交平台之路。
Snap 於週四宣布與 Perplexity 簽署合作協議，Perplexity 的 AI 搜尋引擎會整合至 Snapchat，用戶在 Snapchat 內 「My AI」聊天機器人發問時，即會提供來自 Perplexity 的答案。根據協議內容，Perplexity 將以現金與股份共計 4 億美元支付給 Snap，而這個功能據悉會於明年初上線。Snap 的執行長 Evan Spiegel 表示，將 Perplexity 的 AI 服務引入 Snapchat，目標是讓 AI 變得「更個人化、社交化、並充滿樂趣」，成為新一代的互動式社交平台。
