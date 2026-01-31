Snap正式宣佈，將旗下的AR擴增實境眼鏡業務分拆，獨立成為一家名為「Specs Inc.」的全資子公司。這項策略調整的主要目的，是為了更靈活地從外部尋求投資者與合作夥伴，藉此支撐硬體開發所需的龐大資金，並且能與口袋深不見底的競爭對手Meta抗衡。

Snap宣佈將AR眼鏡業務拆分獨立為「Specs Inc.」，下一代眼鏡今年登場

為了找錢，也為了品牌獨立

早在2025年中，The Information網站就曾報導指稱Snap正在考慮分拆硬體部門，如今傳言成真。Snap指出，將Specs業務拆分獨立，能使其以獨立品牌的身分運作，同時更容易吸引那些對AR硬體有興趣、但不想投資Snap社交媒體本業的風險資本。

畢竟，Meta每年在Reality Labs上燒掉數百億美元，對於市值與現金流都相對較小的Snap來說，單靠本業收入來支撐AR硬體研發，財務壓力實在太過巨大。

AI加持，下一代眼鏡今年登場

在新公司成立的同時，產品藍圖也隨之曝光。Specs目前正在全球招募超過100個職缺，並且計畫在今年推出下一代獨立運作的AR眼鏡。

Snap執行長Evan Spiegel先前曾透露，新款眼鏡將比目前的開發者版本更輕、體積更小，同時功能將更強大。官方公告中也特別強調AI扮演角色，指出新一代Specs作業系統將深度整合AI功能，能根據眼鏡「看到」的畫面與使用者的行為習慣，主動提供協助。

Snap認為，與手機或電腦不同，AR眼鏡能將數位工具疊加在真實世界上 (例如用虛擬白板取代實體白板)，讓人們在使用AR眼鏡的同時仍能保持與親友實際互動。

