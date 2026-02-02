Snapchat在澳洲封鎖41.5萬個未成年帳號

Snapchat公司今天(2日)表示，配合澳洲針對16歲以下族群的社群媒體禁令，已封鎖41萬5000個帳號，但也警告，部分未成年人仍可能繞過年齡驗證技術。

Snapchat並呼籲澳洲當局，要求應用程式商店在下載階段就查核使用者年齡，作為這項全球首例嚴格管制措施的「多一道防線」。

根據這項自12月10日起生效的法律，包括Snapchat、Meta、TikTok及YouTube在內的平台，必須阻止未達法定年齡的使用者持有帳號。

若企業未能採取「合理措施」遵守規定，最高可面臨4950萬澳元(約3400萬美元)的罰款。

澳洲線上安全監管機構eSafety上月指出，科技巨擘已合計封鎖470萬個帳號，有「明顯成效」。

Snapchat表示，截至今年1月底，該平台已在澳洲封鎖或停用41萬5000個屬於16歲以下使用者的帳號。

Snapchat在聲明中說：「我們每天持續封鎖更多帳號。」

不過，Snapchat也指出，這項法律仍存在「重大漏洞」，因為年齡推估技術的誤差約在2到3歲之間。

Snapchat表示：「實務上，這意味著部分16歲以下的年輕人仍可能繞過防護措施，降低保護措施的效果；同時，部分已滿16歲的使用者也可能被錯誤限制使用權限。」

Snapchat並加入億萬富豪祖克柏(Mark Zuckerberg)旗下Meta的行列，呼籲澳洲政府要求應用程式商店在允許下載前就進行年齡查核。

Snapchat指出：「在應用程式商店端建立集中式驗證系統，將能提供更一致的保護，也能提高規避法律的門檻。」

不過，Snapchat也強調，不認為「全面禁止」是正確作法。

Snapchat表示，理解澳洲政府的政策目標，也支持保護網路使用者，但不同意其平台應被納入社群媒體禁令範圍。

Snapchat說：「以Snapchat而言，我們主要是一款即時通訊應用程式，年輕人用來與親密的朋友與家人保持聯繫。我們不認為切斷青少年的這些關係，會讓他們更安全、更快樂，或過得更好。」(編輯：宋皖媛)