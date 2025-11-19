在夏威夷技術大會揭曉之後，Qualcomm針對即將在2026年第一季隨首波商用裝置問世的全新第二代Snapdragon X運算平台─Snapdragon X2 Elite進行了深度技術解密。不同於第一代的嘗試性質，Snapdragon X2 Elite在架構上進行了大幅度的改革，從核心的Oryon CPU、Adreno GPU，到AI運算背後關鍵的Hexagon NPU，都展現出Qualcomm想在Windows on Snapdragon領域站穩腳步，甚至挑戰x86架構霸主地位的強烈企圖心。

Snapdragon X2 Elite深度解密：Qualcomm新一代PC平台重塑架構、效能與AI體驗，力搏x86霸主地位

此次解密不僅涵蓋了硬體規格的躍進，更著重於Qualcomm如何將其在行動通訊領域累積的「異構運算」、「常時連網」與「能耗效率」優勢，轉化為新世代PC所需的競爭力。

Oryon CPU：獨特3叢集、18核心設計，衝擊5GHz運作時脈

在Qualcomm收購Nuvia之後，自研Arm指令集架構便成為其PC處理器的核心發展。Snapdragon X2 Elite採用台積電第三代3nm (N3P)製程打造，其中最高階的18核心版本更塞入了高達310億組電晶體。

與前一代最大的不同，在於Snapdragon X2 Elite採用了獨特的「3叢集」設計，每個叢集由6顆核心組成。例如18核心版本便是由2個「Prime Core」超大核叢集，搭配1個「Performance Core」性能叢集構成，這種設計策略相當大膽，但也展現Qualcomm對其效能調度的自信。

為了追求極致效能，Prime Core叢集的基礎時脈最高可達4.4GHz，而在Boost模式下更能達到5GHz表現，成為首款突破5GHz運作時脈的Arm架構PC處理器。同時，Qualcomm也針對不同叢集配置了差異化的L2快取 (Prime Core叢集共享16MB，Performance Core則配置12MB)，更導入名為「Qualcomm Matrix Engine」的運算矩陣引擎，藉此加速輕量級的機器學習任務。

Adreno X2 GPU：能源效率優先，支援微軟DirectX 12.2 Ultimate API

雖然並非以重度遊戲為主要訴求，但Snapdragon X2 Elite搭載的Adreno X2 GPU仍在效能與相容性上做出了顯著提升。Adreno X2 GPU採用了4個切片 (Slice)設計，具備2048個FP32 ALU，並且支援微軟最新的DirectX 12.2 Ultimate API，包含光線追蹤 (Ray Tracing)等PC級顯示功能。

不過，Qualcomm在GPU設計並未跟隨競爭對手加入矩陣引擎，而是選擇透過「Adreno HPM」高速前端快取設計 (添加21MB SRAM)，藉此大幅提升傳輸頻寬與效能。官方表示，Adreno X2 GPU的效能較前一代設計提升2.3倍，能耗效率也提高125%，雖然暫不支援基於AI加速的DLSS或XeSS，但仍可透過FSR或AutoSR進行圖像增強。

為了改善遊戲體驗，Qualcomm更推出「Snapdragon Control Panel」管理工具，提供遊戲設定最佳化與驅動程式更新功能，並且承諾將持續優化對反作弊軟體與AVX2指令集模擬的支援，解決過往Windows on Arm平台在遊戲相容性上的痛點。

Hexagon NPU：80 TOPS算力，定義AI PC新標準

在AI PC浪潮下，NPU的存在顯得更為重要，而Snapdragon X2 Elite的Hexagon NPU更一舉將算力提升至80 TOPS，相比前一代設計提升78%，遠遠超過微軟針對Copilot+ PC設計提出的45 TOPS門檻。

Qualcomm強調，相較於CPU與GPU，NPU才是執行裝置端AI應用的最佳選擇，並且強調能以更高的效率與更低功耗完成任務。透過與微軟及Adobe等軟體夥伴的合作，Snapdragon X2 Elite已經能在多種應用程式中啟用NPU加速，並且支援執行高達24B組參數規模的大型語言模型 (LLM)。

這種「異構運算」的理念，是Qualcomm目前試圖與x86架構做出區隔的關鍵。標榜不盲目追求單一元件的極致算力，而是讓CPU、GPU與NPU各司其職，並且能彼此協同合作，藉此達成最佳的能效比 。

INPP真實能耗指標：不插電效能不打折

面對外界對於功耗標示的質疑，Qualcomm提出「INPP」 (Idle Normalized Platform Power)的概念，強調應以包含SoC (處理器)、記憶體與電源轉換在內的「整機平台能耗」作為評估標準，而非僅看處理器的TDP熱設計功耗表現 。

測試數據顯示，Snapdragon X2 Elite在不插電的電池模式下，仍能維持近乎97%的效能表現，打破了過往高效能筆電一旦拔掉電源、效能就大幅衰退的刻板印象。這對於追求全天候行動辦公的商務人士而言，將是一大賣點。

筆者觀點：Qualcomm的PC野望與挑戰

從Snapdragon X2 Elite的規格與架構來看，Qualcomm已經不再滿足於僅是PC市場的「挑戰者」，更進一步意圖成為「領導者」。透過Extreme版本展示的極致效能，以及標準版在能耗與效能間的平衡，Qualcomm試圖覆蓋從輕薄筆電到高效能創作者筆電的廣泛市場。

不過，Windows on Arm生態系的完善程度，依然會是Qualcomm必須面臨的最大挑戰。雖然微軟與Qualcomm在軟體相容性上已做出许多努力 (如AVX2指令集模擬、反作弊支援等)，但要改變消費者對於x86架構平台的依賴慣性，仍需要更多「殺手級」的應用體驗，以及更具競爭力的價格策略，才能建立更具吸引力的誘因。

而Snapdragon X2 Elite的推出，無疑將加速PC產業向Arm架構轉型的步伐。隨著2026年首波商用裝置的問世，這場發生在PC領域的「架構之爭」，顯然才準備要進入最精彩的篇章。

