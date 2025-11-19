Snapdragon X2 Elite深度解密：Qualcomm新一代PC平台重塑架構、效能與AI體驗，力搏x86霸主地位
在夏威夷技術大會揭曉之後，Qualcomm針對即將在2026年第一季隨首波商用裝置問世的全新第二代Snapdragon X運算平台─Snapdragon X2 Elite進行了深度技術解密。不同於第一代的嘗試性質，Snapdragon X2 Elite在架構上進行了大幅度的改革，從核心的Oryon CPU、Adreno GPU，到AI運算背後關鍵的Hexagon NPU，都展現出Qualcomm想在Windows on Snapdragon領域站穩腳步，甚至挑戰x86架構霸主地位的強烈企圖心。
此次解密不僅涵蓋了硬體規格的躍進，更著重於Qualcomm如何將其在行動通訊領域累積的「異構運算」、「常時連網」與「能耗效率」優勢，轉化為新世代PC所需的競爭力。
Oryon CPU：獨特3叢集、18核心設計，衝擊5GHz運作時脈
在Qualcomm收購Nuvia之後，自研Arm指令集架構便成為其PC處理器的核心發展。Snapdragon X2 Elite採用台積電第三代3nm (N3P)製程打造，其中最高階的18核心版本更塞入了高達310億組電晶體。
與前一代最大的不同，在於Snapdragon X2 Elite採用了獨特的「3叢集」設計，每個叢集由6顆核心組成。例如18核心版本便是由2個「Prime Core」超大核叢集，搭配1個「Performance Core」性能叢集構成，這種設計策略相當大膽，但也展現Qualcomm對其效能調度的自信。
為了追求極致效能，Prime Core叢集的基礎時脈最高可達4.4GHz，而在Boost模式下更能達到5GHz表現，成為首款突破5GHz運作時脈的Arm架構PC處理器。同時，Qualcomm也針對不同叢集配置了差異化的L2快取 (Prime Core叢集共享16MB，Performance Core則配置12MB)，更導入名為「Qualcomm Matrix Engine」的運算矩陣引擎，藉此加速輕量級的機器學習任務。
Adreno X2 GPU：能源效率優先，支援微軟DirectX 12.2 Ultimate API
雖然並非以重度遊戲為主要訴求，但Snapdragon X2 Elite搭載的Adreno X2 GPU仍在效能與相容性上做出了顯著提升。Adreno X2 GPU採用了4個切片 (Slice)設計，具備2048個FP32 ALU，並且支援微軟最新的DirectX 12.2 Ultimate API，包含光線追蹤 (Ray Tracing)等PC級顯示功能。
不過，Qualcomm在GPU設計並未跟隨競爭對手加入矩陣引擎，而是選擇透過「Adreno HPM」高速前端快取設計 (添加21MB SRAM)，藉此大幅提升傳輸頻寬與效能。官方表示，Adreno X2 GPU的效能較前一代設計提升2.3倍，能耗效率也提高125%，雖然暫不支援基於AI加速的DLSS或XeSS，但仍可透過FSR或AutoSR進行圖像增強。
為了改善遊戲體驗，Qualcomm更推出「Snapdragon Control Panel」管理工具，提供遊戲設定最佳化與驅動程式更新功能，並且承諾將持續優化對反作弊軟體與AVX2指令集模擬的支援，解決過往Windows on Arm平台在遊戲相容性上的痛點。
Hexagon NPU：80 TOPS算力，定義AI PC新標準
在AI PC浪潮下，NPU的存在顯得更為重要，而Snapdragon X2 Elite的Hexagon NPU更一舉將算力提升至80 TOPS，相比前一代設計提升78%，遠遠超過微軟針對Copilot+ PC設計提出的45 TOPS門檻。
Qualcomm強調，相較於CPU與GPU，NPU才是執行裝置端AI應用的最佳選擇，並且強調能以更高的效率與更低功耗完成任務。透過與微軟及Adobe等軟體夥伴的合作，Snapdragon X2 Elite已經能在多種應用程式中啟用NPU加速，並且支援執行高達24B組參數規模的大型語言模型 (LLM)。
這種「異構運算」的理念，是Qualcomm目前試圖與x86架構做出區隔的關鍵。標榜不盲目追求單一元件的極致算力，而是讓CPU、GPU與NPU各司其職，並且能彼此協同合作，藉此達成最佳的能效比 。
INPP真實能耗指標：不插電效能不打折
面對外界對於功耗標示的質疑，Qualcomm提出「INPP」 (Idle Normalized Platform Power)的概念，強調應以包含SoC (處理器)、記憶體與電源轉換在內的「整機平台能耗」作為評估標準，而非僅看處理器的TDP熱設計功耗表現 。
測試數據顯示，Snapdragon X2 Elite在不插電的電池模式下，仍能維持近乎97%的效能表現，打破了過往高效能筆電一旦拔掉電源、效能就大幅衰退的刻板印象。這對於追求全天候行動辦公的商務人士而言，將是一大賣點。
筆者觀點：Qualcomm的PC野望與挑戰
從Snapdragon X2 Elite的規格與架構來看，Qualcomm已經不再滿足於僅是PC市場的「挑戰者」，更進一步意圖成為「領導者」。透過Extreme版本展示的極致效能，以及標準版在能耗與效能間的平衡，Qualcomm試圖覆蓋從輕薄筆電到高效能創作者筆電的廣泛市場。
不過，Windows on Arm生態系的完善程度，依然會是Qualcomm必須面臨的最大挑戰。雖然微軟與Qualcomm在軟體相容性上已做出许多努力 (如AVX2指令集模擬、反作弊支援等)，但要改變消費者對於x86架構平台的依賴慣性，仍需要更多「殺手級」的應用體驗，以及更具競爭力的價格策略，才能建立更具吸引力的誘因。
而Snapdragon X2 Elite的推出，無疑將加速PC產業向Arm架構轉型的步伐。隨著2026年首波商用裝置的問世，這場發生在PC領域的「架構之爭」，顯然才準備要進入最精彩的篇章。
更多Mashdigi.com報導：
Cloudflare澄清大規模當機非DDoS攻擊，主因機器人管理系統配置檔大小變更導致
macOS 26.2可讓多台Mac透過Thunderbolt 5串接成「AI超級電腦」，功耗僅RTX 5090叢集的1/10
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 1 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 11 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 7 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 15 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 4 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前