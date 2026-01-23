即時中心／顏一軒報導

今（23）日下午3時許，《三立新聞台》一名林姓駕駛於工作期間，駕駛SNG採訪車行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，疑因不明原因失控，直接撞入彰化銀行吉林分行，造成現場共10人輕重傷。對此，《三立》發布聲明回應，除發放慰問金外，亦將派員前往醫院關心傷者狀況，並全力配合警方調查。





《三立》表示，公司稍早發生一起交通事故，本台一輛新聞採訪車於執行採訪途中，不慎撞入路旁銀行，現場已第一時間通報警方與相關單位處理。

此外，《三立》強調，此次事故已依相關程序處理，除發放慰問金外，亦將派員前往醫院關心傷者狀況，並全力配合警方調查，待事故原因釐清後，負起後續相關責任。





《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／SNG車爆衝撞入彰銀10傷 《三立》：全力配合警方調查

