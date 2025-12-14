Snipers全場13助攻展現好默契 陳皇志「助」人為樂不貪功
記者陳建興／台北報導
由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟14日在和平國小暖身球場進行U12組第一組賽事，俱樂部球隊Snipers今天進攻火力兇猛，第三節15：2攻勢將比數拉開，終場39：25力克新北市安坑國小，球員不貪功的風格大獲好評。
Snipers球員大多來自上季的Falcons，今年同為美國學校的同學們獨立組隊，果真默契十足，全隊助攻多達13次，代表超過66%的得分是來自隊友的傳球，連前SBL球員、安坑教練康昭翔都稱讚「基本功扎實，態度積極」。
其實雙方上半場僅差1分，易籃再戰後Snipers開始掌握空檔機會，中距離頻頻得手，且堅守籃下，讓安坑第三節僅得2分，奠定勝基。
Snipers教練李智翔稱讚大家展現練習成果，「我們很重視閱讀防守、臨時反應，這場都有做到，其他就讓球員自由發揮，這方面我們花滿多時間的，因為基本功就是籃球的基礎。」
Snipers陳皇志助人為樂，不斷替隊友製造機會，雖然全場只得3分，但有4籃板、5助攻，他笑說：「助攻比較開心，能跟隊友一起揮汗練習、比賽、贏球很高興。」
球隊一週三練，不過熱愛籃球的陳皇志每天都離不開它，「沒事就會練習運球、投籃，有時候找教練幫忙，有時候自己練，大概花1、2個小時加強基本功，才知道過人後要做什麼。」
全場得分最高是Snipers朱宥丞，得到13分、9籃板、4抄截，也有2次助攻，一旁的隊友還笑說「差點雙十」，個性害羞的他謙虛表示自己今天表現還好，靠全隊努力贏得比賽。
全隊都是10歲，在U12層級挑戰各路學長，朱宥丞認為大家不會懼怕，「在這邊主要是學習跟隊友的默契，增進彼此的化學效應，並且把教練要求的防守做好。」
擊敗安坑後，Snipers在U12第一組戰績4勝4敗，站上分組第3，領先者是5勝1敗的Rangers與5勝3敗的Heat，俱樂部球隊表現搶眼。
其他人也在看
不是第1次！950萬粉絲都在看 柯瑞極限飛越全場三分球空心入網
NBA（National Basketball Association，美國職業籃球聯賽）勇士隊柯瑞（Stephen Curry），昨傷癒復出，他在賽前完成熱身退場時，從球員通道勾手拋出飛越全場三分球技驚全場。太報 ・ 8 小時前 ・ 9
NBA》Victor Wembanyama傷癒歸隊替補出戰貢獻22分 領軍馬刺斬斷雷霆16連勝晉級NBA Cup決賽
NBA Cup西區決賽今天（14日）於賭城拉斯維加斯舉行的聖安東尼奧馬刺客場對決奧克拉荷馬雷霆的比賽。此役馬刺Victor Wembanyama回歸賽場，並從板凳端貢獻22分9籃板成績，搭配上Stephon Castle、De'Aaron Fox、Devin Vassell等人得分皆破20，終場馬刺就以111比109斬斷雷霆16連勝，並成功挺進NBA Cup決賽。將在12月17日的冠軍戰中對決紐約尼克，爭取最後殊榮及每位球員逾50萬美金的高額獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 8 小時前 ・ 13
NBA》柯瑞一回歸就轟39分！超越喬丹締造史上第一神紀錄
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒回歸，他投進6顆三分球，砍下全場最高39分，但球隊仍以120：127落敗，無緣3連勝。這也是他年過30歲後，生涯第94場比賽單場拿超過35分，超越「籃球之神」喬丹的93場，成為史上第一。柯瑞在上個月和火箭一戰中傷到左大腿，導致股四頭肌挫傷，休兵4場後自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
NBA》LeBron James親自點評生涯顛峰「2018年是最完整的我」
詹姆士最近在節目中親自點名了他心目中的生涯顛峰，也就是他最後一年身披騎士隊戰袍的2017-18賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 4
NBA》Joel Embiid 本季個人最高39分 76人力克溜馬
Joel Embiid 得到球季最高的39分，Paul George 23分，費城76人在美國時間週緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA運彩分析》12/14馬刺迎戰雷霆 NBA Cup準決賽考驗年輕成長曲線
NBA Cup進入關鍵淘汰階段，聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆將在中立場拉斯維加斯迎戰年輕成長中的聖安東尼奧馬刺。雷霆以24勝1敗高居西區第一，近況拉出16連勝，攻防效率雙雙名列聯盟前段班；馬刺則在少了Victor Wembanyama情況下仍打出競爭力，17勝7敗暫居西區第五，能否在盃賽舞台扮演黑馬，成為本場最大看點。中華民國運動彩券發展協會（CSDA）羅蘋哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA盃／溫班亞馬復出！爆冷退24勝1負、16連勝雷霆 率馬刺闖決賽戰尼克
因傷缺席12場比賽後，「法國怪物」溫班亞馬14日復出，攻下22分9籃板，為聖安東尼奧馬刺注入亟需的能量，帶領球隊以111：109險勝奧克拉荷馬雷霆，雷霆連勝紀錄止於16場，馬刺也因此挺進NBA盃決賽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
NBA盃》Wembanyama歸隊展現影響力 馬刺中斷雷霆16連勝闖進冠軍賽
NBA盃準決賽馬刺與雷霆今天(14日)在主力球員Victor Wembanyama、Isaiah H緯來體育台 ・ 7 小時前 ・ 2
NBA／賽前投進橫越球場三分球 柯瑞傷癒飆6顆三分、轟39分但勇士輸
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒歸隊，賽前熱身投進橫越整座球場的不講理三分球，柯瑞上半場進帳16分，最終全場投進6顆三分球攻下39分，但勇士第四節進攻當機遭灰狼逆襲，終場120：127落敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
TPBL／來不及出手！新北國王錯失絕殺機會 洪志善認犯錯：球員該喊暫停
國王14日和中信特攻上演「新北大戰」，僅管一度領先多達17分，卻在決勝節全花光，最終111：114吞下3連敗，國王在最後一波因為沒有喊暫停錯失追平良機，賽後總教練洪志善坦言當時應該要喊短暫停，這個部分會再提醒球員。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
NBA》Anthony Davis 24分14籃板 獨行俠擊敗籃網近6戰5勝
Anthony Davis 在下半場得到 24 分中的 20 分，外加 14 籃板和 3 阻攻，狀元緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 3 小時前 ・ 1
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 20
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 273
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
酸賴政府創造三輸局面！醫曝「反年改落敗」3原因：帶頭浪費錢卻要民眾省錢
國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。入口網站「Yahoo奇摩」於12月10日至14日進行相關議題網路投票，結果顯示有58.2%的網友贊成停砍；胸腔科醫師蘇一峰揶揄，民進黨政府再度寫下難堪的三輸局面。蘇一峰透過臉書引用投票結果，嘲......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 82
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 248