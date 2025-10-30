SNK 2025電競世界大賽10月31日開打！《餓狼傳說》冠軍獎金高達4600萬元

SNK 的年度電競盛事「SNK World Championship 2025 世界大賽」將於美國 DreamHack Atlanta 舉辦，預計台灣時間 10 月 31 日晚間開打，除了總獎金高達 410 萬美元之外，台灣好手們 ET、ZJZ、NICEBALL 等人當然也會參戰，有空的不妨在線上收看直播幫忙加油吧！

SNK 年度最大電競賽事開打（圖源：SNK）

這次的比賽項目包含《餓狼傳說 City of the Wolves》、《拳皇XV》、《侍魂 曉》與《龍虎之拳 外傳》，其中獎金最高的是《餓狼傳說 City of the Wolves》，冠軍能獲得高達 150 萬美元（約合新台幣 4600 萬元）！

廣告 廣告

有趣的是這次的比賽還有一場史詩級的「跨遊戲對決」，四款遊戲的冠軍將在特別的表演賽中一較高下，爭奪「SNK 終極格鬥遊戲冠軍」的榮譽。

SNK World Championship 2025 世界大賽每日預計在 10 月 31 日 23:00、11 月 1 日 22:00、11 月 2 日 22:00 開打，詳細賽程可參考下圖：