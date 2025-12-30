Snoopy粉注意！辦公桌、包包配件都被可愛佔領？這波聯名讓錢包直接失守

（圖／品牌提供、Pinkoi）

說到「聯名界永遠不退流行的王者」，Snoopy絕對榜上有名。不是因為他可愛而已，療癒、幽默、帶點厭世又很溫柔？不分年齡、不分風格，既能走可愛路線，也能高級簡約，從時尚圈、居家設計到辦公小物，只要掛上Snoopy，瞬間就多了童年濾鏡。這次就來分享近期Snoopy話題聯名系列，看完要忍住不買都很難～

AnyaHINDMARCH x PEANUTS聯名系列

如果你也是看到 Snoopy 就會瞬間破防的那一派，這次真的要坐好。Anya Hindmarch再度出手，直接把童年回憶升級成「大人也會想天天背」的時尚單品，攜手《PEANUTS》開啟第二章聯名，主角正是戴著童軍帽、準備出發露營的 Snoopy 與他的Beagle Scout探險小隊，全台更是獨家駐紮 CLUB DESIGNER！

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





這一季完全走可愛童趣路線，靈感來自Snoopy帶著 Woodstock 行軍、露營、划船的漫畫場景，把勇氣、友情與探索精神，通通縫進包包裡。從 Anya 招牌的Mortimer包、尼龍包、斜背包，到皮革小物與生活配件，每一款都藏著角色插畫、探險徽章與幽默細節，遠看低調、近看超有梗，展現「低調中藏趣味」的設計美學～

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





Pinkoi聯名Snoopy獨家推出無期限萬年曆

如果說最近辦公桌、書桌界有什麼「療癒天花板」，那答案一定有 Snoopy。Pinkoi這次直接命中粉絲心臟，獨家推出 Snoopy 無期限萬年曆，一年 365 天都能陪你上班、讀書、發呆。溫潤木質搭配透明壓克力，場景可以自由更換，今天是Snoopy 慵懶午睡，明天變身籃球場對決，後天又回到紅色狗屋的悠閒午後，完全是一座迷你Snoopy小劇場。底座木盒還能收納小物與配件，實用度＋收藏價值一次拉滿，放在辦公桌上根本自帶好心情濾鏡。

Pinkoi x SNOOPY｜兄弟時光萬年曆收納盒（圖：Pinkoi）





如果想把療癒感再升級，Pinkoi 還貼心搭好整套 Snoopy 桌面風景。像是以 Snoopy 狗屋為靈感的香氛融蠟燈，用暖色燈光取代明火，安全又溫柔，整個房間瞬間變成冬日漫畫場景。

x.Gyroscope｜SNOOPY融蠟燈（圖：Pinkoi）





霧黑色 HYDY Snoopy 保溫瓶則走低調派，不搶戲卻超耐看，陪你把咖啡、茶水溫度顧好。一邊是 Snoopy 的童年宇宙，一邊是日常生活的節奏，這組合，真的很難不心動。

HYDY｜Snoopy經典黑保溫瓶（圖：Pinkoi）





