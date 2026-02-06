Snoopy與好友們登陸屏東漁港 「曖曖在海邊」情人節甜蜜登場

▲屏東縣政府「曖曖在海邊」攜手全球知名的《花生漫畫》，史努比與好友們現身漁港陪大家過情人節。

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府去年成功打造情人節品牌活動「曖曖在海邊」，今年浪漫再升級，首次與全球知名《花生漫畫》合作，邀請史努比與好友們現身漁港，結合甜甜圈等甜點的藝術裝置，讓大家來到漁港感受甜蜜與療癒的藝術氛圍，活動於2月14日正式點燈，展期至3月14日，邀請民眾夜遊浪漫的屏東漁港。

縣府文化處表示，今年「曖曖在海邊」活動主題為「甜蜜綻放」，將漁港化身為繽紛甜點樂園，甜甜圈、糖果、棒棒糖與夢幻甜點籠在光影中綻放，讓七座漁港成為療癒又浪漫的夜間藝術展場，每處皆以在地場域為背景，融入藝術創意，呈現滿載幸福的甜味。

廣告 廣告

文化處指出，五處充氣裝置藝術為兩位國際藝術家創作作品，包含韓國藝術家金載容（Jae Yong Kim）的甜甜圈系列融入花生漫畫角色，喚起觀展者的甜美感；以及日本藝術家渡邊理（Osamu Watanabe）擅長的「仿真奶油藝術」甜點雕塑，為作品注入獨特風格，更增添內心深處對甜美回憶與幸福時刻的情感連結。

這五處漁港包含枋寮漁港-甜甜圈與史努比，作品以流線糖霜與史努比自在地伸展身體，呈現恬靜時刻的快樂氛圍；山海漁港-甜甜圈與查理．布朗，作品為查理布朗悠閒躺臥，象徵情人之間的歲月靜好；紅柴坑漁港-甜甜圈與露西，作品為露西趴在甜甜圈上享受海風，傳遞愛情中的療癒感；後灣漁港-甜蜜史努比，作品為糖果點綴的史努比狗屋喚起甜美回憶，散發戀愛般的浪漫氛圍；琉球新漁港-甜甜圈與糊塗塌客，作品為6米高的巨型裝置，以愛心形甜甜圈造型，象徵甜蜜愛情，療癒的糊塗塌客陪伴其上，吸睛度十足。

▲後灣漁港-甜蜜史努比。

除五處花生漫畫的主題裝置外，其餘兩座漁港同樣以甜點元素展現在地創意，林邊水利村漁港，透過象徵能量流動的管線打造夢幻糖果輸送管道，滿布巨型拐杖糖、棒棒糖與糖果裝置，營造甜蜜氛圍；枋山楓港漁港以甜點籠架為靈感，並以巨型玫瑰與蝴蝶點綴，呈現宛如童話般的海邊景象。

文化處表示，漁港燈區每日亮燈時間為下午5時至晚間10時，活動期間於任一漁港與裝置藝術合照，並於3月12日晚間8點前上傳至「屏東縣政府文化處」官方臉書指定貼文，即可參加抽獎。幸福大獎為價值萬元的情人節對鍊，將於3月14日白色情人節公布幸運得主，當晚6點起於枋寮漁港舉辦情人節演唱會，邀請知名歌手輪番獻唱，陪伴民眾度過浪漫又難忘的夜晚。（圖／屏東縣政府文化處提供）