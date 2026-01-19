Snoopy陪你等紅綠燈 台中交通新主張大玩沉浸式安全體驗

史努比陪你等紅綠燈，台中交通新主張大玩沉浸式安全體驗。（圖：寇世菁攝）

台中今年超卡通，除了中台灣元宵燈會姆明，市府交通局今天（19日）宣布，2026年攜手全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊，打造全台最可愛的交通安全城市。交通局長葉昭甫說，從人行號誌燈、公車候車亭、捷運站、停車場到校園，各交通場域都有Snoopy陪伴，讓民眾感受幸福就是溫暖的陪伴，安全出門，安全回家。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，這次合作從2026年第一季陸續啟動，是台中首次大規模導入國際角色 IP 的交通工程創意示範，更是全台首度以城市級規模，串聯多種交通運具的沉浸式安全體驗，今天起（19日），至2月 22日，在台中市議會前綠地廣場，率先展出3公尺高Snoopy與Olaf 大型氣偶與多組可愛造型的FRP 立體裝置，結合多組拍照打卡點，營造城市「搶先版」的 Snoopy 安全交通主題區，民眾可與Snoopy合影，感受城市交通用心的轉變。

交通局指出，這項「跟著史努比，歡迎安全遊台中」計劃，還發揮全球知名的漫畫創意，在台中市政府周邊台灣大道與文心路口，導入Snoopy 造型人行號誌燈，這些特別設計的三燈式號誌將以Snoopy 與兄弟姊妹的經典站姿取代其中一燈，為城市街景增添更多趣味與親和力。

交通局長葉昭甫表示，在大眾運輸場域方面，今年起，陸續在台灣大道公車站等地，推出系列 Snoopy 主題公車候車亭與公車車體視覺。電子站牌以Snoopy 與兄弟姊妹畫面呈現等候資訊，部分路線在沿途公車亭刊登「分段式 Snoopy 漫畫」，乘客搭乘完整路線即可欣賞完整故事。

此外，特定公車站設計以大型輸出包覆，Snoopy與兄弟姊妹融合在地文化，展現屬於台中城市風格的主題站點。部分路線公車車體則會換上Snoopy 主題貼圖，導入交通局交通安全宣導內容，讓大眾運輸工具成為一座座移動的城市微型展場。

葉昭甫說，交通局也規劃今年在市府營運的特定停車場布置主題視覺，從入口、電梯、繳費機到停車格塗裝，都能看到Snoopy 身影，成為親子與旅客必拍的新亮點。另備受矚目的創舉，交通局預計選定一所示範學校，在校園周邊完成主題化改造，包括停車區整體視覺、校門口圍牆安全標語更新等，規劃由孩子參與的Snoopy 交通安全著色比賽，讓交通教育從小做起、寓教於樂。

交通局表示，「跟著史努比，歡迎安全遊台中」計劃，不只是城市視覺改造或授權合作，更希望透過Snoopy 溫暖、療癒且跨世代喜愛的形象，將交通安全理念更自然地深化市民生活。從號誌燈、候車亭、捷運站到校園與停車場，本次計畫以「讓交通安全變得更可愛、更貼近生活」為核心，打造方便、友善、具教育意義的城市交通環境，希望臺中市成為最適合全齡旅遊與生活的交通新典範。

局長葉昭甫說，交通局重視與Peanuts 團隊密切合作機會，依據各階段規劃調整細節，確保視覺呈現及公共安全標準同時達到最佳品質。期待2026年，Snoopy陪伴每個市民穿梭城市、享受便利交通，在可愛中學會安全，在日常中感受城市的溫度。（寇世菁報導）