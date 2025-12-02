SNOOPY 熊讚現身信義區！跨年卡司公布2025繽紛耶誕玩臺北光之覓境16大百貨80處燈飾40場展演必追

文／景點+ 張盈盈整理報導

SNOOPY不只出沒在自來水園區的公館聖誕季，在台北市政府廣場也出現他與朋友們的身影喔！到信義區探索、拍照浪漫聖誕樹、聖誕場景時，別錯過市府廣場前擺設的SNOOPY造景，「2025繽紛耶誕玩臺北光之覓境」串聯 16大百貨 × 80處燈飾 × 40場展演點亮臺北，掃 QR 集章還能抽好禮，最大獎是10萬百貨禮券！

Snoopy x Belle x Marbles陪你一起迎新年。(圖 / 台北市政府，以下同)

台北市「閃亮耶誕High跨年」首度把年度三大活動集結起來舉辦聯合記者會，包含「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」，還有大家很期待的跨年晚會，從今天開始一路到跨年，帶來一系列精采的活動。隨著天氣轉涼、進入冬季，在信義區周邊就能感受濃濃的耶誕氣氛，感謝許多百貨企業的共同響應。今年特別邀請PEANUTS™ 漫畫家族，加入活動串聯，陪大家一起點亮臺北冬季夜景。另外市府也配合普發現金推出活動，邀請遊客到臺北盡情消費、有機會抽中大獎。

北市觀傳局說明今年臺北首度與 PEANUTS™ 漫畫家族合作並串聯三大冬季活動，用璀璨燈飾及限定裝置，打造充滿童趣的奇幻城市奇境，讓這些廣受喜愛的角色與市民一同迎接耶誕與嶄新的一年。這也是6座氣偶第一次在臺北現身，以臺北城市意象為背景，融合台北101等經典地標，讓民眾展開一場臺北市之旅。

此外，今年臺北跨年卡司橫跨金曲實力派到新世代音樂勢力，包含：獨家金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、賽博台客樂團美秀集團、高爾宣OSN X王ADEN、獨家情歌王子 Bii 畢書盡、全創作冠軍男團 U:NUS、獨家GenZ 女團GENBLUE幻藍小熊、獨家影視歌三棲全能歌后李千娜等超強卡司，接下來還會公布更多重磅卡司，將為臺北點燃最熱血的跨年夜。

「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，跨年晚會卡司全創作冠軍男團UNUS熱唱開場。

台北市商業處則表示，即日起「2025繽紛耶誕玩台北」率先登場，今年以「光之覓境」為主題，串聯本市16大百貨體系共同打造超過80處璀璨耶誕燈飾、40場聚客展演，更推出Line OA「光之覓境」集章雙重抽活動，民眾只要於活動期間加入「2025繽紛耶誕玩台北」LINE官方帳號，前往本市16大百貨體系燈飾點位集章，就可參加「尋光立即抽集章活動」，有機會抽中百貨禮券與限定好禮，最大獎10萬元百貨禮券等這幸運兒拿！

11月29日起邁入第15年的「公館聖誕季」，於臺北自來水園區熱鬧登場，北水處表示，開幕日與12月21日的聖誕音樂會開放民眾免費入園，開幕當天安排街頭藝人演出並提供免費飲品；12月21日由臺師大葉樹涵教授率領近百人臺師大管樂隊，呈現精彩音樂饗宴。活動期間園區延長開放至晚間8時，到園區欣賞聖誕燈飾、Snoopy氣偶與公仔，留下難忘回憶。

此外，自來水園區更特別加開4場「觀音山蓄水池」聖誕導覽（連結），帶大家深入探索園區的古蹟建築之美，感受歷史與節慶交織的魅力。

公館聖誕季11月29日在自來水園區浪漫開幕，「史努比」遍佈園區！

最後，台北市政府配合普發現金1萬元政策，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，即日起至115年3月8日，民眾只要到臺北市店家單筆消費滿200元，並於114年12月1日起至指定平台登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，就能獲得1組抽獎序號，到友好特店消費抽獎機會再翻倍，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17等萬份好禮，月月再抽台積電股票，消費越多，中獎機率越高。

