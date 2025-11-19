Snow Man目黑蓮加入《幕府將軍2》 靠試鏡拿下角色「像作夢一樣」

日本人氣男團Snow Man成員目黑蓮，確定出演全球熱播影集《幕府將軍》第二季，飾演全新角色「和忠」；目黑蓮表示，在透過試鏡後能參與演出感到相當榮幸，「像作夢一樣」。據悉，《幕府將軍2》將於2026年1月在加拿大溫哥華開拍，他也將在結束Snow Man5大巨蛋巡演後，專心投入拍攝工作。

《幕府將軍2》將於2026年1月於加拿大溫哥華開拍。（圖／Disney+ 提供）

目黑蓮在參演聲明中表示，「去年在 Disney+ 上觀看《幕府將軍》時，作品對日本獨特且宏大的呈現深深打動了我，與過往的描繪截然不同」，坦言自己身為日本人，非常渴望成為這項劃時代製作的一部分，因此開始深入了解製作團隊，研究執主演兼執行製作人真田廣之的對於作品的理解與想像，更閱讀許多關於作品的相關報導。

廣告 廣告

目黑蓮透過繳交影片參與試鏡，順利拿下角色。（圖／Disney+ 提供）

他進行一連串功課之後，終於迎來試鏡機會，透過繳交影片參與試鏡，順利拿下角色，讓他直呼：「真的像做夢一樣！過去一年，我不斷想像自己站在《幕府將軍》的片場，思考如何讓角色鮮活呈現。」他也向觀眾喊話絕對會全力以赴，希望大家能期待自己在《幕府將軍》第二季的表現。

目黑蓮預計將在結束Snow Man 5大巨蛋巡演後，全心投入拍攝。（圖／翻攝IG sn_meguro.ren_official）

《幕府將軍》改編自詹姆斯克萊維爾暢銷小說，第一季講述由真田廣之飾演的「吉井虎永」將軍在政敵圍剿下力求自保，並因一艘歐洲船隻擱淺，與由柯斯莫賈維斯飾演的英國引航員結盟，扭轉世紀內戰局勢。第二季故事設定在十年後，2026年1月在加拿大溫哥華開拍，於 Disney+ 獨家上線。

延伸閱讀

影/陸方回應中日官員磋商：「當然不滿意」 會談氣氛嚴肅

中日關係緊張！日政治人物接連強硬發言 旅遊達人：吃了誠實豆沙包？

中日交惡《鬼滅之刃》在陸仍賣破17億 傳提前撤檔又獲放映密鑰