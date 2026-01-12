SNQ國家品質標章 慈濟醫療志業再獲肯定

醫療也有國家認證，國家生技醫療品質獎、暨SNQ國家品質標章，今年第28屆，慈濟醫院通過15項認證，是各醫療體系第四多，同時獲得兩座銀獎肯定。

打球休閒，卻換來阿基里斯腱斷裂，這傷害不是運動員專屬，全台一年大約有2000位患者。台北慈濟醫院骨科部主任王禎麒：「30歲 40歲之後，如果運動沒有熱身，然後結果就上場，那就可能有斷裂的可能，尤其是很多人都星期六 日才去運動，所以我們都叫他假日運動員，假日運動員就有這種斷裂的風險。」

台北慈院足踝專家、王禎麒醫師，為此全球首創、超音波引導微創手術，這幾年不斷推廣到國際，也在國內連續三年、獲得SNQ國家品質標章認證，今年更榮獲銀獎。台北慈濟醫院骨科部主任王禎麒：「傷口只要0.8到1公分，相對於傳統的大傷口 8到14公分，或者是國外他們現行微創5到8公分，我們都非常小，所以它復原快 我們大概變成，3到4個月就可以恢復地到，原本的運動或者是活動，不像傳統的大傷口，可能要6個月到9個月。」

為患者帶來優質醫療服務，花蓮慈濟醫院、肩負在地唯一一間醫學中心使命，在災害經驗中求進步，加入科技輔助、設計教案，讓醫護在臨床效率加倍，也獲得銀獎肯定。「院內的ROSC(心臟呼吸恢復)達到47.3%，災難事件的召回率更高達400%，展現卓越地應變韌性，獲得銀獎。」

花蓮慈院護理部主任 鍾惠君：「VR等等地一些訓練，把這些災難要做的教案，訓練到同仁的能力可以在，緊急的狀況下就能夠快速地去發揮，所以他們10秒鐘就可以快速去判定，這個病人的災難的嚴重程度，然後盡快去做病人的分類跟照護。」

國家生技醫療品質獎、走過28年，今年290個團隊通過嚴格認證，其中、慈濟醫院體系得到兩座銀獎，15個標章，見證為有愛醫療、努力的足跡。

