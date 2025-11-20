sNug打造女力職場典範！洪韶均執行長榮獲「2025女性創業菁英獎」

生活中心／陳佳鈴報導

經濟部第14屆女性創業菁英獎，11位得獎人齊聚台大醫院國際會議中心合影留念。(圖/翻攝畫面)

MIT機能襪品牌《sNug 給足呵護》再傳捷報，斯傑利企業有限公司共同創辦人暨執行長洪韶均，榮獲經濟部「第14屆女性創業菁英獎」，19日由龔明鑫部長親自頒獎，肯定其在企業經營、女性領導與職場文化上的卓越實踐。這不僅是品牌的榮耀，更象徵「女力友善」已成為企業核心文化並獲國家高度肯定。

經濟部11月19日舉辦「小巨人獎」、「新創事業獎」、「創新研究獎」及「女性創業菁英獎」四大獎聯合頒獎典禮，共有70家優秀企業脫穎而出，得獎企業不僅在各自領域有傑出表現，更以具體行動提升臺灣產業於全球供應鏈的能見度，彰顯我國在國際市場的競爭力。經濟部長龔明鑫特別到場頒獎及祝賀，期勉各位得獎者持續發揮影響力，攜手打造更具韌性與創新的產業生態，為臺灣經濟開創新的榮耀篇章。

（左）頒獎人 經濟部長龔明鑫部長 ； （右）得獎人 sNug執行長洪韶均(圖/翻攝畫面)

從產品創新到文化扎根：打造全方位女力職場

sNug品牌的除臭機能襪屢獲德國iF設計獎等十多項國際獎項肯定，如今更因積極推動女性職場友善制度，躍升為雇主品牌標竿。公司女性員工比例逾九成，主管階層十多年來皆由女性擔任，並設有完整的孕期照護、育兒彈性與職務調整制度，為女性打造溫柔而堅韌的支持網。

「企業的責任，不只是提供工作，更是創造一個讓人被理解、被成全的地方。」洪韶均如此詮釋她的管理理念。她希望透過制度與文化，讓每位女性能安心發光發熱。

信仰為根，以愛為實踐——將關懷活進品牌靈魂

洪韶均表示：「我是在艱難的環境中長大的，從小看見母親的辛苦，所以希望能創造理解與包容的工作環境。」 這份溫柔與堅定，來自創辦人鐘志誠與她共同秉持的信仰核心——榮神益人。 sNug強調以愛與真誠對待每位同仁，在經營上不僅追求績效，更致力於活出信仰與愛的價值。這份精神也體現在企業的永續公益行動中：從免費贈送「馬蹄足寶寶襪」給早療兒童，到長年支援偏鄉孩童與弱勢群體，皆實踐品牌「給足呵護」的初心。

sNug 給足呵護執行長洪韶均，榮獲第14屆女性創業菁英獎「卓越經營組」。以專注研發機能襪與推動公益的初心，實踐品牌理念「給足呵護，從心出發」。 (圖/翻攝畫面)

從台灣出發，讓世界看見女力領導的溫柔力量

洪韶均帶領sNug持續拓展國際市場，結合創新設計與機能科技，與故宮博物院、台中捷運及運動品牌等聯名合作，產品已行銷至新加坡、馬來西亞及歐美市場，年營收穩定成長，展現台灣品牌的國際實力。 洪韶均亦表示：「這份獎項不只是個人榮耀，更是獻給所有在家庭與職涯間努力堅持的女性。」 期望透過企業力量，讓更多女性安心前行，並將支持的力量延伸至家庭、社會與下一個世代。



