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SOD新作品害慘高市早苗，恐升級成外交事件。圖／翻自首相官邸臉書、SOD官網

日本最大成人影視公司SOD，在5月底推出新作品，不過這部作品的設定場景在印尼雅加達，內容更被發現影射未成年，引發網友巨大爭議，甚至有可能升級成為外交事件。

SOD新作品影射未成年性犯罪 引發爭議

據《女性自身》報導，這次新片的文案寫著：「天花板上垂著幾條繩子，上面晾曬著亞洲的布料和衣物。環境十分簡陋，與日本的氛圍截然不同。」場景設定在雅加達，但能明顯看到「置屋」的字樣。「置屋」原本是用於日本傳統藝妓所居住的場所，但在東南亞的性文化圈，置屋是代表著日本性文化。

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不僅如此，從影片封面、片段和文字描述也可見，片中的女主角似乎影射是未成年者，因此這部影片，隨即被網友認為是涉及兒童性犯罪，並引發眾多網友批評，紛紛大罵：「這太噁心了！」、「身為日本人，我感到羞恥。」、「這根本是有損國格的影片，希望趕快下架。」

SOD新作品影射未成年性犯罪，引發爭議。圖／翻自SOD網站

日本人在東南亞性犯罪事件多

報導指出，日本人近幾年在海外、尤其在東南亞涉及兒童性犯罪事件正在增加中。日本駐印尼大使館指出，在印尼，涉及未成年者性犯罪不僅在印尼境內算是犯法行為，在日本也屬於域外犯罪，敦促日本民眾遵守法律，避免從事任何非法活動。

日本駐寮國大使館去年6月也曾發出警告，表示社群媒體上出現了日本公民暗示進行未成年者賣淫的貼文，此後寮國境內發生多起日本公民被捕的案例。今年3月，有消息透露，寮國當局於去年12月在寮國古都瑯勃拉邦逮捕了一名50多歲的日本男子，罪名是招攬3名未成年女孩賣淫。

由於日本首相高市早苗，在今年3月才與印尼總統蘇比安托進行首腦會談，且雙方談得愉快，因此現在外界也擔心，SOD這部新作品，恐怕升級成為國際事件，甚至打壞高市與印尼政府所建立的關係。日本駐印尼大使館回應，對於SOD 出版這份作品，感到非常遺憾。另外在成人影片平台FANZA上，目前已看不見這部爭議影片，但SOD尚未下架該作品與相關宣傳。

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