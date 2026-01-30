SOD正妹上班族暗黑出道！達人揭處女作內幕「略有差距」

娛樂中心／吳宜庭報導



SOD集團人事部女子社員「與田日影（与田ひかげ）」近期以AV片商新人之姿正式出道，引發業界與粉絲關注。她在受訪時坦言，「雖然只是一個普通的上班族，但有幸首次演出AV作品，在鏡頭前和男優發生性行為真的是非常緊張，不過我已經盡力而為」。作品上市後迅速成為話題焦點，SOD也隨即補上宣傳劇照與試看片段，成功炒熱討論度。





期待值拉太高？SOD正妹上班族轉戰暗黑界⋯達人揭處女作內幕「略有差距」

一劍浣春秋指出，與田日影身材表現相當亮眼，與事前公開形象形成反差。（圖／（左）翻攝自Ｘ ＠hikage_sama_（右）翻攝自PLAY NO.1）

廣告 廣告

AV評論人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中指出，與田日影的整體條件「有超出預期之處」，尤其是身材表現相當亮眼，與事前公開形象形成反差，讓人感到驚艷，加上清純氣質與新人設定，確實具備吸引市場的潛力。他也提到，SOD女子社員系列過往累積不錯口碑，使外界對與田日影的出道作品本就抱持高度期待。

期待值拉太高？SOD正妹上班族轉戰暗黑界⋯達人揭處女作內幕「略有差距」

一劍浣春秋直言，整體表現仍「略低於心理預期」。（圖／翻攝自Ｘ ＠hikage_sama_）





不過，一劍浣春秋也直言，實際觀賞完整版作品後，整體表現仍「略低於心理預期」。他認為，宣傳照與社群平台塑造出的年輕清新形象，在高畫質影片中略有落差，近距離鏡頭下膚況與臉部狀態不如想像中理想，遠看尚可，但與同系列前輩相比仍有差距。整體而言，與田日影仍具備話題性與發展空間，未來表現仍有待後續作品觀察。

原文出處：期待值拉太高？SOD正妹上班族轉戰暗黑界⋯達人揭處女作內幕「略有差距」

更多民視新聞報導

梁佑南另類收藏癖好！囤貨農會產品甚至買二、三十斤米

鹿希派文青口白「這節目都用旁白開場嗎?好奇怪喔!」！阿翔說你才奇怪也太不文青

超正女神爆肇逃！劉樂妍竟自豪喊「我是專家」： 1年撞3次

