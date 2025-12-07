SoFi體育館 將迎8場2026世界盃

NBC 4電視台報導，隨著2026年世界盃（2026 World Cup）逐步臨近，大洛杉磯地區正準備迎接這場全球盛事，英格伍（Inglewood）耗資50億美元打造的SoFi球場（SoFi Stadium），將承辦其中八場球賽。

國際足球總會（FIFA）5日完成48支隊伍抽籤，6日公布賽程。美國、墨西哥和加拿大將共同擔任2026年主辦國。美國男足隊（USMNT）將在南加州迎來他們的開幕戰。

根據FIFA公布的賽程，在SoFi球場舉行的小組賽，分別為6月12日（周五）下午6時，美國對戰巴拉圭；6月15日（周一）下午6時，伊朗對戰紐西蘭；6月18日（周四）中午12時，瑞士對戰歐洲足總（UEFA）季後賽A組勝隊；6月21日（周日）中午12時，比利時對戰伊朗；6月25日（周四）晚7時，歐洲足總季後賽C組勝隊對戰美國。

32強賽：6月28日（周日），A組第二名迎戰B組第二名；7月2日（周四）H組勝隊迎戰J組第二名。在SoFi球場舉行的八強賽，則於7月10日（周五），16強第五場勝隊迎戰第六場勝隊。

賽程出爐後，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）、洛杉磯2026世界盃籌辦委員會及英格伍市府官員，6日舉行賽前預熱活動，紛紛表示希望世界盃能為當地經濟做出重要貢獻。

想現場觀看比賽的球迷，可透過FIFA的隨機抽選系統申請購買單場比賽門票。本階段申請時間為12月11日上午8時至2026年1月13日上午8時。FIFA官網指出，「所有成功與部分成功的申請者將收到電郵通知，並會於2026年2月自動扣款。所謂部分成功，是指球迷可獲得某些比賽所申請的票數，但非申請到全部場次。」民眾可前往http://fifa.com/tickets了解詳情。

