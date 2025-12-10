SOFR升壓、FOMC倒數、金價4200劇震！專家：明年仍有望攻5000

[Newtalk新聞] 近期市場雖預期12月 FOMC 會議將降息一碼，但同時也認為會後聲明及主席鮑威爾的談話可能釋出較為強硬或謹慎的訊號，重申仍需觀察經濟數據，並提高未來進 一步降息的門檻，使美債殖利率反彈，進一步壓抑金價走勢，使金價一度下挫至4170美元附近。截至今天(10日)下午1點，黃金交易價來到4207(盎司／美元)。

台銀表示，市場消息傳出因SOFR（擔保隔夜融資利率）頻繁地測試聯準會政策利率區間的上緣，顯示銀行準備金可能不再充裕，本月FOMC會議除普遍預期降息一碼外，亦有可能宣布自明年初起啟動購債擴表計畫，以緩解流動性壓力，對貨幣政策寬鬆的預期吸引買盤進場，帶動金價自日中低點反彈至 4,213 美元後漲幅收斂。

台銀進一步表示，隨著美國公布10月 JOLT 職缺小幅增至 767 萬個，高於市場預期之711.7萬個與前值 765.8 萬個，但金價仍展現強勢，一度上升至 4,221.09 美元，後於4,201〜4,215 美元之間震盪，最後報價4,209.32 美元。

Heraeus在《2026年貴金屬展望》指出，2026年金價雖然短期可能進入盤整，但仍具上行空間。另外，全球央行購金需求持續強勁，去美元化趨勢推動黃金作為儲備資產。珠寶需求則因高價受限，幾乎所有主要市場在2025年均出現疲軟，若金價回落，需求可能回升，但整體仍低於往年水準。這意味著未來金價的支撐力主要來自官方部門與投資需求，而非消費性需求。

Heraeus認為，美國財政主導可能使通膨長期高於2%，實質利率維持負 值，有利黃金表現。投資需求強勁，ETF持倉今年增長18%至9,750萬英兩，仍低於2020年高點，顯示仍具增持空間。

Heraeus指出，金條與金幣需求亦持續增長，反映散戶與機構投資者信心。預測2026年金價區間為3,750 至5,000美元，短線行情或將出現修正與橫盤，但若勞動市場持續疲弱，聯準會可能再度降息，進一步支撐金價走勢。

