SoftBank 出清 NVIDIA 股份籌 58 億美元，全力支持對 OpenAI 的 225 億美元巨額投資
官方稱變現行為與 NVIDIA 本身無關。
日本巨頭 SoftBank 不久前宣布，其已經出清持有的 NVIDIA 股份變現 58.3 億美元。配合同時出售的部分 T-Mobile 股份，兩筆交易合計籌集到超過 150 億美元現金，SoftBank 未來會將其投入對 OpenAI 高達 225 億美元的巨額投資計畫。根據最新一期的財報，SoftBank 在本財年 Q2 淨利潤翻倍來到了 2.5 兆日圓，增長的原因主要源自其 OpenAI 的持股估值上升。
當被問及出售 NVIDIA 股份的時機時，公司 CFO 後藤芳光表示這僅僅是投資選擇。「今年我們對 OpenAI 的投資規模非常龐大，因此我們確實需要變現現有的投資組合。」他這麼說道，「我們選擇 10 月出售 NVIDIA 股份並沒有其它特別原因，也與 NVIDIA 本身無關。」
實際上，這並非 SoftBank 首次大規模退出 NVIDIA 投資。早在 2019 年時，他們曾以 36 億美元的價格拋售時值 40 億美元的 NVIDIA 股份。若以今日市值推算，這部分股票的價值已超過 1,500 億美元，SoftBank 當年倉促出手也被視為投資史上最可惜的退出案例之一。在 SoftBank 發出公告後，NVIDIA 的股價在紐約早盤下跌了 3.5%。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 3 小時前
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 1 天前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 5 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 17 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高股息≠高報酬？0056、00919等8檔年息破10% 只有3檔賺錢
高股息卻不一定賺？統計指出，8檔高息ETF近一年殖利率破10% ，卻僅0056、00919、00918等3檔繳出正報酬，息收與報酬兼得。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
申購抽抽樂最後一天！和碩小金雞19日轉上市 1591張抽中現賺14萬報酬率飆5成
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導專注於高效能伺服器主機板與系統開發，深耕資料中心、高效能運算（HPC）、雲端與AI邊緣運算等市場的永擎電子，將從興櫃轉上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【下班經濟學】漲不動！高股息ETF該棄守？高手示警：別再買0050？
0050受益人數正式超越00878，成為新的國民ETF！不少網友都問說，高股息ETF一整年都沒有漲，到底是不是該下車了？今天我們就找來存股總編謝富旭，不只分享他最新的ETF布局策略，還告訴你4檔還在低檔的深度價值股，一起來聽聽他的分析！台股高檔震盪！老手驚見2大警訊？台股今天(11/10)重新收復月線，到底是新一輪多頭再起，還是漲不動的徵兆？謝富旭表示，他目......風傳媒 ・ 1 天前
快訊／AI利空消息！輝達重挫逾3% 台積電ADR跌約1.20%
美股週二（11日）盤中走勢呈現明顯分歧，市場聚焦在AI領頭羊輝達（Nvidia）遭受的利空賣壓，以及美國政府停擺可望落幕的兩大訊息。由於投資人對AI概念股的高估值疑慮再起，資金從科技成長股撤出，導致那斯達克與標普500指數承壓，而傳統權值股則勉強撐住道瓊指數。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
PCB、記憶體領漲，台股挑戰28K
【財訊快報／魏聖峰】雖然美國科技股週二普遍下跌，但亞洲股市週三並未跟跌，反而在第三季財報表現優異下，以及台積電(2330)第三季可望配息6元等利多激勵下，帶動早盤台股開高表現，尤其以PCB、記憶體相關股表現最強，塑化、航運股有也不錯的反彈表現。加權指數盤中上漲0.62%，以27952.29點成交，強勢挑戰28K的機率高，櫃買指數則上漲1.05%，以259.39點成交。PCB的金像電(2368)交出第三季EPS 6.53元、前三季EPS 13.61元成績，在前三季PCB已公布財報中，僅次於健鼎(3044)的14.75元，帶動早盤股價直接挑空漲停板鎖死。金像電股價強勢，帶動台燿(6274)、金居(8358)、台虹(8039)、台光電(2383)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)等股表現強勁。上游玻纖布的富喬(1815)、建榮(5340)、德宏(5475)等股表現也強勢，除了PCB類股轉強外，最近全球玻纖布大廠日東紡近日股價大漲的效應，帶動玻纖布類股走高。ABF的欣興(3037)、景碩(3189)和南電(8046)股價表現也不差，股價漲幅都有1.3%以上的表現。記憶體模組和封測股早盤表現財訊快報 ・ 4 小時前
台灣資產前10大集團大洗牌！台積電坐6望5 台新新光金首入榜就排第4
台灣資產前10大集團出爐且大洗牌！據CRIF中華徵信所11日最新公布的「2025年版台灣大型集團企業研究」調查結果顯示，台積電（2330）以資產近6.7兆元排名第6，2023年首度入榜來已前進二名，明年可望「坐6望5」，台新金併新光金後今年首度入榜就擠進前五，暫超車台灣金控名列第四次，僅陶於富邦、國泰霖園、中信集團之後，台灣前五大集團都被金融業囊括，而其他前十大非金融僅潤泰與鴻海（2317）集團入榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股目標價新天花板 外資高喊緯穎8,000元
麥格理證券指出，緯穎受惠於亞馬遜（AWS）ASIC專案與多家超大型雲端業者新訂單挹注，2026年營運將持續高度成長，AI相關營收占比預計將由今年的60％～65％，進一步提升至2026年的70％～75％，將推測合理股價一口氣調高至8,000元，寫台股歷史新紀錄。工商時報 ・ 1 天前