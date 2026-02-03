SOGO大巨蛋上半年一定開！幫東區補血 島語、A Cut助陣拚76億業績

生活中心／賴俊佑報導

遠東Garden City商場棟預計今年第一季開幕。（圖／業者提供）

台北市中心最大購物商場「遠東Garden City」最後一塊拼圖商場棟，預計今年第一季開幕，遠東SOGO董事長黃晴雯今(3)日表示，待商場棟開幕後，從忠孝復興延伸到台北大巨蛋將成為一個購物廊帶，有望帶動整個商圈回血，遠東Garden City商場棟首年業績目標78億，2027年業績目標為100億。

董座：遠東Garden City商場棟今年上半年一定開

台北大巨蛋一樓食尚庭園、遠東Garden City地下美食街花園綠廊和影城棟陸續開幕，就只差商場棟就全區到位，黃晴雯坦言由於場域較大，檢查和準備項目較多，目前仍照時程努力推進，但一定是今年上半年就登場，期望能趕上母親節檔期。

雖然SOGO敦化館去年熄燈，不過大巨蛋將全區到齊，加上復興館兩大精品門面也將改裝完畢，香奈兒預計3月下旬、愛馬仕預計5月下旬陸續開幕，均為3層樓旗艦大店，會挹注更多業績，預估今年SOGO全台業績可達573億元，2027年有望挑戰600億元。

全台最難訂Buffet島語將進駐遠東Garden City商場棟。(圖／漢來美食提供)

全台最難訂Buffet、米其林一星餐廳助陣

遠東Garden City商場棟除了有SOGO敦化館部分精品櫃進駐，還有米其林一星牛排館A Cut，以及漢來美食旗下的全台最難訂Buffet島語、粵菜餐廳名人坊和福園台菜海鮮餐廳進駐。

