SOGO敦化館今晚熄燈 全館餐廳滿座 老顧客齊聚感性道別

31年歷史的東區SOGO敦化館今（14日）晚間正式熄燈，老顧客齊聚依依不捨，今全館餐廳皆滿座，董事長黃晴雯表示，SOGO敦化館創造很多歷史，不但是全台第一家精品百貨，當年《VOGUE》全球購物夜第一場就在敦化館，很多餐飲品牌像UCC全球旗艦店「COFFEE LOVER's PLANET」、紐約早餐女王「Sarabeth's」等都在這裡。SOGO一直以來溫暖服務的感染力，讓今天顧客都依依不捨，相信敦化館為顧客留下美好的人生經歷，也讓SOGO繼續未來欣欣向榮的使命。

SOGO復興館、敦化館副總許淑賢也表示，敦化館原漢來海港餐廳，將會以漢來美食旗下頂級自助餐品牌「島語」進軍大巨蛋Garden City，還有漢來名人坊、COFFEE LOVER's PLANET也會轉移至大巨蛋；精品櫃位亦有3至4家會移往SOGO復興館3樓，其餘廠商12月下旬就會撤櫃完成。

隨著租約到期，房東皇翔建設原規劃啟動都更，但目前傳出豪宅計畫將延後至少10年，是否引進新業者仍未明朗。過去鄰近的敦南誠品也曾被視為可能接棒者，不過誠品董事長吳旻潔日前已明確表示「不會接手」，也讓敦化館的下一步去向，尚在未定之中。

