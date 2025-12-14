SOGO敦化館今結束營業 「全館3折起」清倉倒數

遠東SOGO敦化館將於今（14日）正式結束營業，這間被譽為「台北市首家貴婦百貨」的商場陪伴民眾走過31年歲月，目前正舉辦Bye Bye Sale全館3折起的清倉活動。

遠東SOGO敦化館將於今（14日）正式結束營業。（示意圖／翻攝自Google Maps）

清倉特賣從11月20日開始，一路持續到最終營業日12月14日，最後一天的營業時間將延長至晚間21時30分，當晚還會舉辦大型告別活動。敦化館內的精品櫃位未來將轉移至復興館和大巨蛋商場繼續服務顧客。

為了讓消費者留下紀念，SOGO敦化館推出限量500份的「紀念磁鐵」兌換活動。民眾只要完成三個步驟即可獲得，首先在敦化館1樓裝置前合照，接著將照片上傳至個人的Facebook或Instagram帳號，最後標記「#sogo敦化館byebye」，即可憑APP內快樂購卡（20084開頭會員條碼）前往1樓服務台兌換，數量有限送完為止。

