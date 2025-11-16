SOGO敦化館將熄燈 Sarabeth's台灣創始店營業至12/14

有「紐約早午餐女王」美譽的Sarabeth's敦化創始店將於12月熄燈。（資料照／東森新聞）





台北最老精品百貨「SOGO敦化館」即將在 12 月熄燈。繼漢來海港後，有「紐約早午餐女王」美譽的 Sarabeth's 也公告，敦化創始店只營業到 12 月 14 日。

水嫩的班尼迪克蛋搭配火腿和底層餅皮，一刀切下，裡頭半熟蛋黃緩緩流出；煎得金黃的法式吐司，一旁點綴水果，軟嫩口感，讓人看了忍不住口水直流。

有著「紐約早午餐女王」之稱的 Sarabeth's，在 2015 年進軍台灣，首間分店就選在敦化 SOGO 館。許多饕客衝著這道經典美味而來。

只不過之後這滋味，可能再也品嘗不到。

隨著 SOGO 敦化館宣布將在 12 月熄燈，Sarabeth's 也在臉書發出公告，表示台北敦化 SOGO 店將會營業到 12 月 14 日，建議消費者盡早使用會員點數和餐券。

除此之外，N°168 PRIME 牛排館也將於 12 月 11 日熄燈，並推出飲品及餐點優惠，感謝顧客一路相隨。

隨著 SOGO 敦化館即將熄燈，許多名店也陸續傳出歇業消息，美好滋味只剩回憶。

