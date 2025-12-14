SOGO敦化館熄燈落幕 老顧客淚別31年回憶

SOGO敦化館正式熄燈。（圖／報系資料照）

陪伴台北東區31年的SOGO敦化館於12月14日晚間9點30分正式熄燈，象徵這座被譽為「東區珠寶盒」的精品百貨完成歷史任務，劃下句點。開幕於1994年的敦化館，不僅是全台首座主打國際精品的百貨公司，也曾締造營業額與坪效雙冠紀錄，成為台灣百貨業的重要里程碑。

昨晚吸引大批顧客與媒體到場，不少人特地前來與熟悉的專櫃與環境道別。有人手捧甜點致贈櫃姐，櫃姐眼泛淚光；也有民眾站在馬路對面，靜靜凝望這座熟悉建築落下最後燈光，一旁的朋友則上前擁抱安慰。現場最後以倒數「5、4、3、2、1」畫下句點，董事長黃晴雯率領團隊於門口一一道別，場面溫馨感人。

黃晴雯在接受訪問時指出，敦化館是全台精品百貨的開端，也是許多市民共同生活記憶的交會點，「這裡不只是商場，更像是台北人的成長背景。」她回憶，敦化館創下多項「全台第一」紀錄，包括VOGUE全球購物夜首場封館活動、Sarabeth’s Taiwan第一家店、UCC全球旗艦店首度進駐等，皆發生於此。

她強調：「百貨不是只賣東西，而是承載人生經歷的場域。這裡見證了無數婚姻、育兒與生活的片段。」黃晴雯並表示，雖然熄燈是休止符，但SOGO的服務將在大巨蛋與復興館延續，迎向更新、更大的願景。

現場媒體也注意到，從11月舉辦的「Bye Bye Sale」起，就已出現許多令人動容的場面，有人帶著當年購買的商品回館敘舊，還有人與專櫃人員合影留念，處處可見顧客與品牌間的深厚情感。

針對品牌遷移規劃，SOGO復興館副總經理許淑賢透露，敦化館約有三至四家精品品牌將轉往復興館；原敦化館的「漢來海港」則將升級為全新餐飲品牌「島語」，與名人坊、UCC等同步進駐SOGO大巨蛋商場。敦化館全體撤櫃作業預計於12月底前完成。

至於原址的未來發展，雖曾規劃進行都更改建為豪宅，但近期傳出可能將延後十年，目前仍在尋覓接手商場的業者。

