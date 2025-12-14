SOGO敦化館熄燈 黃晴雯：注定留名台灣百貨歷史

（中央社記者蘇思云台北14日電）曾被譽為「東區珠寶盒」、經營31年的遠東SOGO敦化館今晚熄燈，SOGO董事長黃晴雯今天表示，SOGO敦化館是台灣首家精品百貨，注定要在百貨歷史留名，很多國際品牌如Tiffany也是從敦化館進入台灣市場，敦化館如今雖畫上休止符，但也展開SOGO為台灣顧客服務的新篇章。

遠東SOGO敦化館今天晚間熄燈，黃晴雯致詞時表示有3個感謝，一是感謝31年來一起打拚的廠商，見證敦化館這個「東區珠寶盒」的奇蹟，二是感謝給所有敦化館人員，在台灣第一個精品百貨，現在也是最小的精品百貨中，提供最好的商品與溫暖的服務，第3個則感謝很多消費者到場支持。

黃晴雯表示，SOGO敦化館是台灣第一家精品百貨，注定要在百貨歷史留名，很多國際大品牌都從進駐敦化館開始進入台灣市場，像是Tiffany & Co.、IKEA，還有Sarabeth's 紐約早餐女王等，全台灣第一個辦封館購物之夜的也是SOGO敦化館，為百貨業寫下許多歷史。

黃晴雯透露，很多最優質頂級的客人都說最喜歡來敦化館，因環境簡單、純粹又高雅，今天敦化館

熄燈雖然畫上休止符，但同時也展開SOGO為台灣顧客服務的新篇章。

黃晴雯指出，藉由SOGO敦化館的經驗，也進一步培養出台灣最頂級的SOGO復興館，明年3月大巨蛋Garden City開啟後，也會讓敦化館的客人得到更完整服務，希望今天晚間踏出門後，未來可以在Garden City、忠孝館與復興館跟顧客再續更深的緣份。

SOGO敦化館今天晚間熄燈，不少老顧客也現身、感到相當不捨，黃晴雯受訪時表示，SOGO敦化館購物環境比較單純，因此建立更深的顧客管理，很多敦化館的顧客，一經營可能就是做3代人，顧客的父母或子女在生命中重要場合都跟敦化館有緊密關係，因此敦化館更像是顧客的朋友或家人。

SOGO敦化館日前推出「Bye Bye Sale」等活動，黃晴雯說，很多人把當初在敦化館購買的東西帶來跟櫃上服務人員交流，分享當初帶物品飄揚過海的心情，這也說明做百貨不是販賣商品而已，更重要的是為他人留下一段美好的人生經歷。（編輯：楊凱翔）1141214