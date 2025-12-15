SOGO敦化館熄燈！ 31年東區珠寶盒正式走入歷史

SOGO敦化館於14日晚間正式結束營業，結束31年的歷史。（翻攝臉書「SOGO百貨」

陪伴台北東區31年的遠東SOGO敦化館，於14日晚間9點40分正式熄燈，象徵這座被譽為「東區珠寶盒」、「最老牌精品百貨」的商場走入歷史。從傍晚起，館方安排一系列告別活動，吸引數百名老顧客、周邊居民與昔日櫃姐回流現場，在不捨與掌聲中，為敦化館畫下句點。

為何敦化館熄燈引發強烈共鳴？

SOGO敦化館前身為1994年開幕的永琦百貨，後來轉型為台灣首家主打國際精品的百貨公司，見證東區從繁華到轉型的過程。它不僅曾引進Tiffany & Co.、IKEA等品牌，更以低調典雅的定位，與忠孝館形成鮮明區隔，長年成為周邊高端客層與「三代同堂」顧客的日常記憶。

熄燈當晚，董事長黃晴雯率領一級主管親自在門口送客，聲樂演出與倒數關燈儀式，讓不少民眾紅了眼眶。有顧客表示，人生的重要時刻都曾在這裡留下痕跡，如今告別格外感傷；也有離職多年的櫃姐專程回館，與老同事、老客戶相擁話舊。

事實上，敦化館最後一役的表現同樣亮眼。自11月推出「Bye Bye Sale」後，來客數成長超過50%，熄燈前一週交易客數更翻倍，整體業績較平時成長2至3倍，「回憶經濟」效應明顯。

為何結束營業？產權易主為主因

至於熄燈原因，主要來自產權易主。該地段於2021年由皇翔建設取得，原規劃興建豪宅，SOGO也確定不再續約。黃晴雯表示，敦化館雖畫下休止符，但會員與品牌將導流至復興館與未來的大巨蛋據點，服務不會中斷，只是換一種形式延續。

