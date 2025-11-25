SOGO敦化館12/14熄燈！「告別優惠」一次看

台北東區遠東SOGO敦化館將於12月14日結束營業，館內漢來海港自助餐也同步熄燈。（圖／漢來海港官網）





台北東區遠東SOGO敦化館營運31年後，確定將在12月14日正式熄燈，館內多家專櫃與餐飲同步收尾，其中位於6樓的「漢來海港自助餐廳 SOGO敦化店」也宣布同天結束營業。漢來海港敦化店自2015年開幕以來，是品牌進軍台北的第一站，如今走過10年，將在百貨熄燈同日畫下句點。

漢來美食集團表示，敦化店停業是因百貨整體規劃同步退場，持有敦化店餐券的民眾仍可在全台其他海港分店使用。為回饋顧客，漢來海港敦化店推出限時優惠，自11月3日至12月12日平日憑4張餐券用餐即可享5人同行1人免費。餐券必須依照券面標示的餐期使用，舊面額補差價後也可適用，但不含週末、國定假日且不得併用其他優惠。此外，漢來集團今年持續調整布局，桃園台茂店已於7月底停業並將升級轉型成旗下更高端品牌「島語」。

漢來業者推出至12月12日止，平日持4張餐券享5人同行1人免費優惠。（圖／翻攝自漢來海港臉書）

為迎接最後營業倒數，SOGO敦化館自昨（24日）起推出「bye bye sale」，館內多家精品最低3折起，部分樓層滿額再送購物金與指定餐飲折價券。12月14日前到館內指定裝置打卡並上傳社群，還能兌換「紀念磁鐵」。熄燈當日晚間也將舉辦紀念照速拍與現場音樂表演，陪民眾走完最後一程。同時，館內餐飲如漢來海港、紅豆食府、EN等餐廳也祭出告別優惠。

除了Buffet名店撤出台北東區，人氣咖啡品牌「勺日」也將全數熄燈。繼今年8月關閉兩間分店後，最後的創始店「日好空間店」因租約到期，將在12月15日結束營業。店家推出告別優惠，內用會員出示手機即可獲贈美式咖啡一杯，選物商品也祭出2件6折、3件以上5折。

