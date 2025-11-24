SOGO敦化館12/14熄燈 外傳誠品接棒機率最大
又有一家百貨將成為「時代的眼淚」。遠東SOGO敦化館預定12月14日結束營運，即日起展開感恩回饋活動，結束日當天將提供紀念照速拍服務，邀請老顧客一起「說再見」。新竹SOGO週年慶11月27日登場，以聯名卡搭配HAPPY GO Pay消費最高回饋30%。京站啟動「Q點成金」活動，扣30點就能折價300元。南紡購物中心進入耶誕檔期，限時1點折抵1元。
遠東SOGO敦化館自1994年開幕，為台灣首家精品百貨公司，營運31年來已經成為台北市東區的地標之一，現因租約到期將於12月14日熄燈。原棟建築原先預定由房東「皇翔建設」拆除後改建豪宅，不過近日又傳計畫生變，建案計畫至少要延後10年；據傳遠東SOGO拒絕續租，新光三越也不願接棒，外界預期由誠品接手的可能性最大，有望藉此讓「誠品敦南」再度復活。
為答謝消費者愛護，遠東SOGO即日起舉辦感恩回饋活動，全館單筆消費滿1萬元送500元券，指定精品單筆購滿2萬元贈1,000元券，單日累積購物達指定門檻再送不同的小家電。12月14日結束營運當天，傍晚6點起提供紀念照速拍留影服務，晚上9點15分起邀請聲樂家現場演唱，力邀老顧客到場在最浪漫的氣氛下告別敦化館。
此外，新竹SOGO週年慶在11月27日壓軸登場，檔期內全館單筆交易滿5,000元可獲500元券，使用中國信託SOGO聯名卡綁定HAPPY GO Pay結帳，各項優惠疊加最高能賺30%。館內保養彩妝類商品上萬組特惠組上架，最低下殺至原價1.8折，熱門冬被、保暖外套、防水鞋……等降價至最低1.7折。
京站時尚廣場釋出服飾優惠，全館指定品牌商品最低只要3折，並於即日起至12月3日推出「Q點盛金點數變現金」活動，單筆消費滿3,000元扣30點可折抵300元。台南南紡購物中心進入聖誕大檔，12月4日、5日、11日、12日會員購滿5,000元贈200點，12月6日、7日、13日、14日滿8,000元送400點，12月23日、24日每1點會員點數都能折抵現金1元。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億 4星座「財運黑馬」大逆襲
威力彩明（24日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示，11月底「4星座」財運飆升，從默默無聞到驚艷眾人，實現真正的財富逆襲！中天新聞網 ・ 1 天前
2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺
2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺EBC東森新聞 ・ 7 小時前
只有一天，最低$1限量搶！濕巾、洗衣精、洗碗精 搶便宜攻略一次看
不知道為什麼，家裡那些日常用品永遠都是，沒了才發現要補貨。濕巾、洗衣精、洗碗精、洗髮精、馬桶清潔球等，每次都想說下次要多買幾個囤著，但永遠都在下一次後悔。 現在幫你把8款回購度超高的好物整理起來，全部都是會用到的真實清單，最重要的是，通通限時殺很大，甚至最低$1限量搶，滿額還又送好禮、超贈點，省到荷包樂開懷。Yahoo好好買 ・ 17 小時前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 1 天前
美式賣場「黑色星期五」開跑！ 祭超殺折扣衝年末業績｜#鏡新聞
美式賣場今天(11/24)起迎接為期一週的「黑色星期五」，限時超殺優惠，大到家電、小到生活用品，統統都有打折，吸引不少民眾一早就搶推購物車進場消費，其中像是冰箱、電視，折扣都超過萬元以上，也引發許多消費者關注，不過以往折扣很大的黃金，第一天沒有任何優惠，也讓會員有些失望。鏡新聞 ・ 15 小時前
11月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福11月壽星們生日快樂！2025年11月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳，不管是想吃火鍋、燒烤、排餐或吃到飽餐廳通通有，小編整理了壽星優惠餐廳的資訊，包括台中、台北、高雄、台南的餐廳慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
威力彩再槓龜！今彩539頭獎開出 「這縣市」幸運兒獨得800萬
台彩威力彩今（24）晚第一區開出獎號07、09、19、20、33、34，第二區07，派彩結果出爐，本期頭獎槓龜，下一期將於11月27日（週四）開獎，頭獎保證2億；不過今彩539部分，本期頭獎開出1注，台視新聞網 ・ 7 小時前
CASETiFY黑五超殺優惠！指定款最低5折 村上隆聯名手機殼、掛件限量開搶 iPhone 17配件趁現在入手 吉伊卡哇、線條小狗通通有
想要改變生活氛圍，最快、性價比最高的方式就是換手機殼，畢竟我們一整天手黏在手機上的時間可能比我們牽另一半的時間還要多，換上新的手機殼，馬上生活裡的平凡都會套上各種濾鏡。號稱全年最殺的CASETiFY雙11優惠搶購中！指定手機殼4件享65折優惠最划算，還不包款起來！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
小雪大雪運不冷！農曆十月12生肖好運榜出爐
2025年乙巳蛇年農曆十月，利休養生息、進補蓄力。那麼，此月十二生肖運勢會是冰雪降臨，還是好運加持、溫暖如春？請跟隨科技紫微網一起來看看吧。科技紫微網 ・ 1 天前
【助力就業‧溫暖福利】原民會114年公益彩券回饋金補助計畫成果展登場
原住民族委員會於22日在臺中市草悟道盛大舉辦「助力就業‧溫暖福利」114年公益彩券回饋金補助計畫成果展。活動結合成果特展、市集、手作體驗、樂舞展演與抽獎活動，展現原民會運用公益大千電台 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 8 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
吳淡如曝30歲後習慣搭商務艙 1關鍵原因改經濟艙：腦中有一把尺
吳淡如近日在個人臉書專頁「吳淡如每周一文」發文分享自身搭機習慣，20幾歲時期的她因為工作關係可以搭乘商務艙，在30歲之後出國搭飛機大多也都會買商務艙，她也坦言，自己向來願意把錢花在「買經驗」與「買感受」上，因此並未特別執著物質購買。但近年來，特別是疫情過後，...CTWANT ・ 8 小時前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 19 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 21 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前