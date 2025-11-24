SOGO敦化館12/14熄燈 外傳誠品接棒機率最大

又有一家百貨將成為「時代的眼淚」。遠東SOGO敦化館預定12月14日結束營運，即日起展開感恩回饋活動，結束日當天將提供紀念照速拍服務，邀請老顧客一起「說再見」。新竹SOGO週年慶11月27日登場，以聯名卡搭配HAPPY GO Pay消費最高回饋30%。京站啟動「Q點成金」活動，扣30點就能折價300元。南紡購物中心進入耶誕檔期，限時1點折抵1元。

遠東SOGO敦化館自1994年開幕，為台灣首家精品百貨公司，營運31年來已經成為台北市東區的地標之一，現因租約到期將於12月14日熄燈。原棟建築原先預定由房東「皇翔建設」拆除後改建豪宅，不過近日又傳計畫生變，建案計畫至少要延後10年；據傳遠東SOGO拒絕續租，新光三越也不願接棒，外界預期由誠品接手的可能性最大，有望藉此讓「誠品敦南」再度復活。

為答謝消費者愛護，遠東SOGO即日起舉辦感恩回饋活動，全館單筆消費滿1萬元送500元券，指定精品單筆購滿2萬元贈1,000元券，單日累積購物達指定門檻再送不同的小家電。12月14日結束營運當天，傍晚6點起提供紀念照速拍留影服務，晚上9點15分起邀請聲樂家現場演唱，力邀老顧客到場在最浪漫的氣氛下告別敦化館。

此外，新竹SOGO週年慶在11月27日壓軸登場，檔期內全館單筆交易滿5,000元可獲500元券，使用中國信託SOGO聯名卡綁定HAPPY GO Pay結帳，各項優惠疊加最高能賺30%。館內保養彩妝類商品上萬組特惠組上架，最低下殺至原價1.8折，熱門冬被、保暖外套、防水鞋……等降價至最低1.7折。

京站時尚廣場釋出服飾優惠，全館指定品牌商品最低只要3折，並於即日起至12月3日推出「Q點盛金點數變現金」活動，單筆消費滿3,000元扣30點可折抵300元。台南南紡購物中心進入聖誕大檔，12月4日、5日、11日、12日會員購滿5,000元贈200點，12月6日、7日、13日、14日滿8,000元送400點，12月23日、24日每1點會員點數都能折抵現金1元。

