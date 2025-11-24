SOGO敦化館12/14結束營業 全面3折起出清

「台北市首家貴婦百貨」遠東SOGO敦化館陪伴大家31年，如今即將劃上句點，SOGO敦化館也舉辦Bye Bye Sale全面3折起活動到12月14日。

SOGO敦化館Bye Bye Sale全面3折起活動從11月20日至最終營業日的12月14日。（圖／翻攝自遠東官網）

SOGO敦化館Bye Bye Sale全面3折起活動從11月20日至最終營業日的12月14日，最後一天營業時間至21時30分，當晚也會有大告別活動，精品櫃位將由復興館和大巨蛋商場接手。

此外，SOGO敦化館自11月20日至12月14日，推出「紀念磁鐵」兌換活動，只要三步驟就能獲得，第一步驟「與敦化館1F 裝置合照」；第二步驟「上傳至個人Facebook或Instagram」；第三步驟「標記 #sogo敦化館byebye」，即可憑APP內快樂購卡（20084開頭會員條碼）兌換限量「紀念磁鐵」壹份。兌換地點位在 SOGO敦化館 1F服務台，共限量500份，贈完為止。

